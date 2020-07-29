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«Он стал другим человеком»: Шепелева не узнали на съемках нового шоу 

Мира Маркина 7 часов назад
«Он стал другим человеком»
Фото: @dmitryshepelev
Дмитрия Шепелева с трудом узнали на съемках новой программы на ТНТ.
После ухода из шоу "На самом деле" на Первом канале, телеведущий долгое время не появлялся на экране. Однако теперь стало известно, что Шепелев был занят съемками новой программы "Ты как я". Отныне Дмитрий будет вести семейное шоу с участием звезд и их детей. Как сообщает "КП", телеведущий давно грезил о подобном проекте, поэтому к съемкам он приступил с большим воодушевлением.
В качестве зрителя в студии уже успел побывать сын Шепелева и Жанны Фриске Платон. По словам очевидцев, чем старше становится мальчик, тем больше он похож на свою мать. Шепелев также заметно изменился:

«У Димы теперь иной стиль, новый имидж, можно сказать, что он стал другим человеком в кадре. В программе «На самом деле» это был мужчина в строгой одежде с печатью вселенских проблем на лице, а теперь — расслабленный счастливый папа. Джинсовка, кеды и улыбка до ушей»,

— рассказала изданию гостья проекта.
Девушка также призналась, что Шепелеву удается с легкостью находить общий язык с детьми.
Кроме того, после перехода на новый телеканал заработок Дмитрия не пострадал. По данным экспертов, в месяц телеведущий будет получать не меньше трех миллионов рублей.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Шепелев выбрал для сына элитную школу.
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Комментарии 1
ТВ , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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