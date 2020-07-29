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Бывшая участница «Давай поженимся!» обвинила ведущих во лжи 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Участница обвинила «Давай поженимся!» в кровожадности
Фото: Юлия Гусева / YouTube
Бывшая участница шоу «Давай поженимся!» Юлия Гусева, которую заподозрили в попытке устроить сеанс черной магии в эфире, обвинила ведущих программы во лжи. Видео со своим монологом она опубликовала на YouTube.
По словам Гусевой, ведущая программы Лариса Гузеева зачитывала измененные фрагменты из того письма, которое девушка отправила редакторам программы. В частности, Гузеева прочитала, что «жених должен подстраиваться под привычки и поведение Юлии». Гусева же заявила, что это ложь, и что она писала в тексте прямо противоположное — жених не должен подстраиваться под нее.
В ответ на это Гузеева пригласила в студию редактора с распечаткой, которая, по словам участницы шоу, не была оригиналом ее письма.

«Я соображаю, что это сейчас идет западня», — описала свои мысли в тот момент девушка.

Кроме того, в том письме, фрагменты из которого зачитывала Гузеева, было написано, что мужчина должен купить невесте автомобиль бизнес-класса и финансово обеспечивать ее. При этом сама Гусева утверждает, что писала, что мужчина может это делать, а не должен.
Бывшая участница «Давай поженимся!» показала на видео текст письма, которое, по ее словам, она отправила в феврале редактору программы и в котором не было упомянутых Гузеевой фраз.
«Теперь вы сами, друзья, увидите, какими методами человека психологически травмируют, что ведущие готовы на все ради рейтингов, на все ради кровожадного получения энергии страданий любыми способами», — резюмировала девушка.
Выпуск «Давай поженимся!» с участием Гусевой вышел в эфир в конце марта. Девушка сообщила ведущим, что они «будут заблокированы», а также пообещала, что до конца 2020 года передача будет закрыта. Ведущие также заподозрили ее в попытке устроить сеанс черной магии. Во время съемок Гузеева пыталась прекратить передачу и ненадолго покидала студию.
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Комментарии
ТВ , Другое , Лариса Гузеева , Юлия Гусева
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