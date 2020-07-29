Скетч он назвал «гаданием на Корчевникове». В начале ролика Харламов поприветствовал зрителей. «Давай узнаем, какой ты сегодня?» — добавил комик. Затем в ролике было продемонстрировано несколько фрагментов из «Судьбы человека»: в первые секунды программы Корчевников обычно озвучивает цитаты гостей, у которых будет брать интервью. При этом выбранные фразы часто звучат грубо и оскорбительно.

Видео Харламова набрало почти 600 тысяч просмотров. Однако фрагменты монологов включили в одну подборку и превратили в отдельное видео еще до того, как ее опубликовал комик. На получившийся ролик, похожий на обращение к неудачникам, обратили внимание в соцсетях еще в конце мая.

В этих нарезках ведущий обычно цитирует гостей передачи. Чаще всего это оскорбления, которые получали они в свой адрес в прошлом, или их собственные слова о личных проблемах. «Ты бездарная и страшная», «прости, но у нас с тобой никогда не будет романа», «перевернешься на бок — умрешь» и «даже моя мама говорила мне: "Ты такая некрасивая"», — такие фразы и им подобные произносил Корчевников в видео.