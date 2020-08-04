Клип на песню «Розовый фламинго» певицы Алены Свиридовой был снят на средства российского бизнесмена Александра Гусева , имевшего бизнес в Швеции. Деньги на создание музыкального ролика меценат перевез из Европы в трусах, рассказывается в опубликованном на YouTube документальном фильме «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

Съемочная группа сняла павильон на студии «Мосфильм» с водой и пригласила на съемки моделей.

Свиридова утверждала, что клип был подарком от бизнесмена, который очень хорошо к ней относился за ее талант. Бизнесмен скончался от сердечного приступа, не дожив до 35, при этом подробности о нем или его деятельности остаются нераскрытыми.