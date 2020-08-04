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Песне Укупника про мастурбацию предрекли провал в современной России 

Lenta.ru 4 часа назад
Скандальной песне Укупника предрекли провал в России
Фото: Lenta.ru
Песня «Тинейджер» продюсируемого Аркадием Укупником в начале девяностых дуэта «Полиция нравов» потерпела бы провал в современной России, а артистов, предположительно, ожидало бы уголовное преследование. Об этом рассказывается в опубликованном на YouTube документальном фильме «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.
В вышедшем в 1993 году клипе на хитовую композицию певицы обращаются к 13-летнему тинейджеру, который хочет секса и мастурбирует.

«Ну что тут скажешь, напряжение снимай. Ах руки-руки-руки-руки, ай-яй-яй», — поют исполнительницы, пока вокруг них танцуют дети.

После успеха композиции, выход которой не принес Укупнику никаких негативных последствий, тот решил заняться сольной карьерой. Его первым популярным релизом стал клип на песню «Маргаритка», за которым последовало музыкальное видео на трек «Петруха». В нем Укупник предстал в образе «русского Пьера Ришара», который пытается выжить в среде большевиков. Позже артист выпустил первый альбом «Восток — дело тонкое».
Третья часть фильма «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 3 августа. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1993 году, свободе и шальных деньгах в индустрии и о том, как создавались самые безумные музыкальные клипы начала 1990-х. Первую часть, вышедшую 20 июля, можно посмотреть здесь, а вторую — здесь.
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Комментарии
ТВ , Аркадий Укупник , Пьер Ришар , Lenta.ru
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