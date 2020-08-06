Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Чернокожей телеведущей напомнили о ее миллиардах после слов о привилегиях белых 

Lenta.ru 2 часа назад
Опре Уинфри, чернокожей телеведущей с состоянием около 2,6 миллиарда долларов, напомнили о ее деньгах после того, как она заявила о привилегиях белых людей в современном обществе, чем вызвала шквал критики в Twitter. Некоторые пользователи сочли женщину «жуликом» за ее слова, пишет NY Post.
Телеведущая в последнем выпуске своего шоу «Беседа с Опрой» (The Oprah Conversation) на Apple TV+ сказала, что не все белые люди обладают силой, которая есть у «системы белых».

«Но они все еще имеют свой цвет кожи, который дает им преимущество. Вот что означает термин "привилегия белых"», — сказала Уинфри.

Консервативные пользователи Twitter не оценили это высказывание. «Миллиардерша Опра до сих пор жалуется, что у меня есть белая привилегия?», — спросил @catturd2. «Признаю, что Опра — жулик», — написал @rvzmaroon. «Дорогая Опра. Миллионы белых женщин сделали тебя миллиардершей. И сейчас ты говоришь им, что они расисты? Твоя черная привилегия — полный отстой», — посчитал @GeorgeGamard.
Другие пользователи принялись защищать Уинфри. Многие отметили, что телеведущая, несмотря на свое состояние, всю жизнь сталкивалась с проявлениями расизма, поэтому имеет право на такие слова.
В конце 2019 года Уинфри заняла 20-е место в рейтинге самых влиятельных женщин мира, составленном журналом Forbes. В тройку лидеров вошли канцлер Германии Ангела Меркель, глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард и спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
Последние новости
В России выявили 5267 новых случаев заражения коронавирусом В России выявили 5267 новых случаев заражения коронавирусом Оценены шансы закрытия Москвы из-за коронавируса Оценены шансы закрытия Москвы из-за коронавируса Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 6 августа Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 6 августа
Комментарии
ТВ , Видео , Кристин Лагард , Ангела Меркель , Международный валютный фонд , Apple , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которые зашли слишком далеко, готовясь к роли
Актеры, которые зашли слишком далеко, готовясь к роли
Сериальные премьеры, которые вас ждут в августе
Сериальные премьеры, которые вас ждут в августе
Ванн Дамм приедет сниматься на Украину
Ванн Дамм приедет сниматься на Украину
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Актеры, которые в детстве были «гадкими утятами»
03:42
Актеры, которые в детстве были «гадкими утятами»
Актеры
Актеры, которые зашли слишком далеко, готовясь к роли
11:38
Актеры, которые зашли слишком далеко, готовясь к роли
Актеры Фильмы
Что стало с актерами культового «Звёздного десанта»
06:27
Что стало с актерами культового «Звёздного десанта»
Фильмы Актеры
Что происходило на съёмочной площадке «Офицеров»
26:27
Что происходило на съёмочной площадке «Офицеров»
Фильмы Актеры
Латвийский актер, которого не надо было дублировать
08:37
Латвийский актер, которого не надо было дублировать
Актеры
56-летний Гордон тайно оставил молодую жену
03:04
56-летний Гордон тайно оставил молодую жену
ТВ
Подборка самых горячих фильмов про стриптиз
04:15
Подборка самых горячих фильмов про стриптиз
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение