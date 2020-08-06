Опре Уинфри, чернокожей телеведущей с состоянием около 2,6 миллиарда долларов, напомнили о ее деньгах после того, как она заявила о привилегиях белых людей в современном обществе, чем вызвала шквал критики в Twitter. Некоторые пользователи сочли женщину «жуликом» за ее слова, пишет NY Post.

Телеведущая в последнем выпуске своего шоу «Беседа с Опрой» (The Oprah Conversation) на Apple TV+ сказала, что не все белые люди обладают силой, которая есть у «системы белых».

«Но они все еще имеют свой цвет кожи, который дает им преимущество. Вот что означает термин "привилегия белых"», — сказала Уинфри.

Консервативные пользователи Twitter не оценили это высказывание. «Миллиардерша Опра до сих пор жалуется, что у меня есть белая привилегия?», — спросил @catturd2. «Признаю, что Опра — жулик», — написал @rvzmaroon. «Дорогая Опра. Миллионы белых женщин сделали тебя миллиардершей. И сейчас ты говоришь им, что они расисты? Твоя черная привилегия — полный отстой», — посчитал @GeorgeGamard.

Другие пользователи принялись защищать Уинфри. Многие отметили, что телеведущая, несмотря на свое состояние, всю жизнь сталкивалась с проявлениями расизма, поэтому имеет право на такие слова.