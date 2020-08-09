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Ведущий BBC уволился из-за расистского слова в репортаже 

Lenta.ru и ещё 1 10 часов назад
Ведущий BBC уволился из-за слова в репортаже
Фото: Lenta.ru
Чернокожий ведущий радиостанции BBC 1Xtra Дэвид Уайтли уволился с работы после того, как в одном из репортажей белая корреспондентка произнесла слово «ниггер». Об этом сообщается на сайте BBC.
Уайтли назвал произошедшее пощечиной чернокожему сообществу и пояснил, что «не может смотреть в другую сторону», когда такое происходит. При этом он отметил, что верит в перемены в обществе. Представитель радио заявил, что 1Xtra разочарована решением Уайтли, поскольку он очень талантливый ведущий.
Скандальный репортаж вышел 29 июля. Он был посвящен нападению на 21-летнего медика и музыканта, которого сбила машина на автобусной остановке в Бристоле. Он получил серьезные травмы. При этом в полиции рассказали о расистских высказываниях пассажиров авто.
После выхода репортажа BBC получило более 18 тысяч жалоб. Представители компании пояснили, что хотели показать всю картину случившегося и такую позицию поддержала семья пострадавшего.
Ранее в августе сообщалось, что член парламента Великобритании Дэвид Ламми нашел на сайте Amazon обувь, в описании которой было слово «негр», и призвал снять объявление о товаре. Оно было удалено.
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Комментарии
ТВ , Другое , Дэвид Уайтли , Amazon
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