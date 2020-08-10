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Звезда «Уральских пельменей» ответила на слухи о романах с участниками шоу 

Lenta.ru и ещё 4 6 часов назад
Звезда «Уральских пельменей» высказалась о романах
Фото: Lenta.ru
Бывшая звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова прокомментировала слухи о том, что состояла в романтических отношениях с другими участниками программы. В интервью изданию Starhit она категорически опровергла эту информацию.
По словам Михалковой, ей приписывали связь со многими коллегами по шоу. «Больше всех "пострадал", конечно, Дима Брекоткин!» — добавила актриса. Она ответила, что понимает, почему возникали подобные сплетни. «Могу понять стороннего наблюдателя: красивая девушка в компании парней. Конечно, вывод напрашивается сам собой», — заметила Михалкова.
Актриса подчеркнула, что ни один из этих слухов не был правдивым. «Никаких романов, интрижек даже близко не было за все время нашего знакомства», — сказала Михалкова. По словам бывшей участницы коллектива, они были отличными коллегами и прекрасными друзьями. «Я хорошо общалась с женами парней. Мы работали, балагурили, отдыхали», — добавила она.
Другие участники шоу относились к ней как к дочери, рассказала актриса. «Я не ощущала какой-то снисходительности, мол, вот пришла красавица, она нам просто нравится. Нет, когда дело касалось работы, то поблажек не было никаких», — заключила Михалкова.
В начале августе Михалкова рассказала о работе над новым проектом «Сториз» для канала СТС. По словам актрисы, за время съемок она перевоплотилась примерно в 20 разных образов.
Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей» в октябре 2019 года. Покинув коллектив, она поучаствовала в новом сезоне детского КВН. Актриса отмечала, что главной причиной ее решения стал вопрос свободы творчества внутри коллектива.
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