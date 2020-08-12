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Повзрослели, постарели: как изменились ведущие канала Муз-ТВ 

Я Покупаю 6 часов назад
Как изменились ведущие канала Муз-ТВ
Фото: Я Покупаю
Телеканал Муз-ТВ считается одним из культовых начала нулевых. За ви-джеями и телеведущими наблюдали многие. Как же они изменились за последние двадцать лет?
Один из любимчиков телезрителей — Оскар Кучера — за последние годы сильно изменился.
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Поклонники отмечают, что телеведущий не останавливается и продолжает заниматься любимым делом, но, конечно, он уже не настолько молод, как раньше.
Телеведущая Лера Кудрявцева, пожалуй, один из самых известных ви-джеев телеканала. К слову, Лера сильно изменилась.
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После того, как в конце 2019 года Кудрявцеву экстренно прооперировали из-за импланта в груди, Лера стала понемногу возвращаться к своей натуральной красоте.
Телеведущая Маша Малиновская сильно изменилась с того времени. Она увеличила и без того крупные губы, при этом остальные черты лица остались неизменными.
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Некоторые поклонники считают, что телеведущая лучше всего выглядела раньше, в те времена, когда была ви-джеем.
Многие поклонники отмечают, что Аврора стала со временем только лучше.
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Телеведущая избавилась от прямой челки, которая не гармонировала с ее чертами лица, и перестала быть слишком загорелой. Бледность кожи ей очень идет, по мнению фанатов.
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Комментарии
ТВ , Оскар Кучера , Лера Кудрявцева , Маша Малиновская
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