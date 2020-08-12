Как изменились ведущие канала Муз-ТВ

Телеканал Муз-ТВ считается одним из культовых начала нулевых. За ви-джеями и телеведущими наблюдали многие. Как же они изменились за последние двадцать лет?

Оскар Кучера — за последние годы сильно изменился. Один из любимчиков телезрителей —— за последние годы сильно изменился.

Я Покупаю

Поклонники отмечают, что телеведущий не останавливается и продолжает заниматься любимым делом, но, конечно, он уже не настолько молод, как раньше.

Лера Кудрявцева, пожалуй, один из самых известных ви-джеев телеканала. К слову, Лера сильно изменилась. Телеведущая, пожалуй, один из самых известных ви-джеев телеканала. К слову, Лера сильно изменилась.

Я Покупаю

После того, как в конце 2019 года Кудрявцеву экстренно прооперировали из-за импланта в груди, Лера стала понемногу возвращаться к своей натуральной красоте.

Маша Малиновская сильно изменилась с того времени. Она увеличила и без того крупные губы, при этом остальные черты лица остались неизменными. Телеведущаясильно изменилась с того времени. Она увеличила и без того крупные губы, при этом остальные черты лица остались неизменными.

Я Покупаю

Некоторые поклонники считают, что телеведущая лучше всего выглядела раньше, в те времена, когда была ви-джеем.

Многие поклонники отмечают, что Аврора стала со временем только лучше.

Я Покупаю

Телеведущая избавилась от прямой челки, которая не гармонировала с ее чертами лица, и перестала быть слишком загорелой. Бледность кожи ей очень идет, по мнению фанатов.