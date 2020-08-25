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Рожков назвал самую смешную программу на ТВ 

Елизавета Назарова 1 час назад
Рожков назвал самую смешную программу на ТВ
Фото: globallookpress.com
Юморист Андрей Рожков рассказал о современном юморе и о том, какую передачу на телевидении он считает самой смешной. Об этом он сообщил в интервью порталу "Е1".
Участник "Уральских пельменей" отметил, что у него есть определенные стандарты в юморе, которые уже невозможно превзойти. Он назвал передачу, где был интеллектуальный юмор, которого сейчас не найти на телевидении.

«Для меня самая смешная программа, которая когда-либо была на ТВ, — это "Вокруг смеха". До сих пор не понимаю, как это смогли сделать во времена цензуры жесткой, когда люди совершенно на грани делали гениальные вещи в разных жанрах»

Рожков также добавил, что при воспитании ему привили другие ценности, поэтому многие вещи, которые делает современное поколение, ему не понять. Юморист завил, что талантливых людей видно сразу, и он не измеряет качество шоу в просмотрах в Сети. Он отметил, что сейчас каждый может снять штаны на камеру и стать известным.
Ранее "Рамблер" сообщал, что рассекречено первое путешествие Ивлеевой в шоу "Орел и решка".
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ТВ , Андрей Рожков
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