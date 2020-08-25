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Урганта уличили в неграмотности 

Елизавета Назарова 56 минут назад
Урганта уличили в неграмотности
Фото: Кадр из видео
Учительница русского языка разобрала выпуски "Вечернего Урганта" и уличила ведущего в неграмотности. Видео с ней опубликовано на канале "Училка vs ТВ".
Канал на YouTube ведет учительница Татьяна Гартман. Она рассказала, что раньше уже разбирала речь ведущего, но он не исправился и продолжает делать ошибки в речи.
Гартман пояснила, что Ургант регулярно неправильно ставит ударение. Так, он несколько раз неправильно сказал слово "баловался". Здесь ударение должно падать на третий слог. Также ведущий делал ошибки в ударении в словах "излечит", "новорожденный" и "мусоропровод".
Учительница объяснила, что ведущий неправильно употребляет некоторые слова.

"Когда речь идет об образовании, следует употреблять глагол окончить. Окончил, а не закончил", — отметила Гартман.

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