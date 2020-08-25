Урганта уличили в неграмотности 

Учительница русского языка разобрала выпуски "Вечернего Урганта" и уличила ведущего в неграмотности. Видео с ней опубликовано на канале "Училка vs ТВ".

Канал на YouTube ведет учительница Татьяна Гартман. Она рассказала, что раньше уже разбирала речь ведущего, но он не исправился и продолжает делать ошибки в речи.

Гартман пояснила, что Ургант регулярно неправильно ставит ударение. Так, он несколько раз неправильно сказал слово "баловался". Здесь ударение должно падать на третий слог. Также ведущий делал ошибки в ударении в словах "излечит", "новорожденный" и "мусоропровод".

Учительница объяснила, что ведущий неправильно употребляет некоторые слова.