Ведущая появилась в эфире в пиджаке на голое тело 

Британская телеведущая Аманда Холден (Amanda Holden) появилась в эфире телешоу Britain's Got Talent в откровенном наряде. Об этом сообщает Daily Star.

На размещенных в сети кадрах 49-летняя знаменитость запечатлена в брючном костюме белого цвета. При этом она надела приталенный пиджак на голое тело. Холден собрала волосы в пучок, а ее образ дополнила небольшая подвеска и серьги.

Кроме того, в официальном Instagram-аккаунте телешоу опубликовали фото, на котором телеведущая запечатлена в компании своих коллег, среди которых были певица Алиша Диксон (Alesha Dixon), продюсер Саймон Коуэлл (Simon Cowell) и британский комик и актер Дэвид Уоллиамс (David Walliams).