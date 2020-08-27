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Ведущая появилась в эфире в пиджаке на голое тело 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Ведущая появилась в эфире в пиджаке на голое тело
Фото: @theholdenites
Британская телеведущая Аманда Холден (Amanda Holden) появилась в эфире телешоу Britain's Got Talent в откровенном наряде. Об этом сообщает Daily Star.
На размещенных в сети кадрах 49-летняя знаменитость запечатлена в брючном костюме белого цвета. При этом она надела приталенный пиджак на голое тело. Холден собрала волосы в пучок, а ее образ дополнила небольшая подвеска и серьги.
Кроме того, в официальном Instagram-аккаунте телешоу опубликовали фото, на котором телеведущая запечатлена в компании своих коллег, среди которых были певица Алиша Диксон (Alesha Dixon), продюсер Саймон Коуэлл (Simon Cowell) и британский комик и актер Дэвид Уоллиамс (David Walliams).
@theholdenites
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ТВ , Саймон Коуэлл , Дэвид Уоллиамс , Аманда Холден
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