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Настя Ивлеева — о Регине Тодоренко: «Без понятия, в какую „Решку“ она возвращается» 

WMJ.ru 15 часов назад
«Без понятия, в какую „Решку“ она возвращается»
Фото: Instagram
Ведущая «Орла и Решки» заявила, что она не в курсе насчет возобновления сотрудничества Регины Тодоренко с проектом.
Недавние слухи насчет возвращения в «Орел и Решку» Регины Тодоренко продолжают волновать поклонников Насти Ивлеевой. Информация о рестарте сотрудничества с Тодоренко уже подтвердилась, но не все зрители программы оказались в курсе новости. И в телеграм-канале Ивлеевой задали вопрос, известно ли Насте о возвращении Регины. И тут оказалось, что продюсеры не предупредили Ивлееву об этом.

Не знаю насчет Тодоренко. К «Решке» украинской компании Teen Spirit она не имеет никакого отношения. С нами она не катается. В какую «Решку» она там возвращается, вообще без понятия,

— ответила Настя. При этом и Тодоренко, и Ивлеева уже несколько дней участвуют в съемках.
А не пересекаются ведущие, потому что Регина стала участницей спецвыпусков проекта. Они будут рассказывать о путешествии по России.
Регина Тодоренко также рассказала, что ради съемок ей пришлось оставить маленького сына Майкла и супруга Влада Топалова. И это расставание девушка перенесла тяжело.
Поклонники считают, что Тодоренко пошла на такие жертвы, чтобы с помощью «Орла и Решки» реанимировать свою карьеру после скандала с ее высказываниями о жертвах домашнего насилия.
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Комментарии
ТВ , Влад Топалов , Регина Тодоренко
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