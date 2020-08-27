«Без понятия, в какую „Решку“ она возвращается»

Ведущая «Орла и Решки» заявила, что она не в курсе насчет возобновления сотрудничества Регины Тодоренко с проектом.

Недавние слухи насчет возвращения в «Орел и Решку» Регины Тодоренко продолжают волновать поклонников Насти Ивлеевой. Информация о рестарте сотрудничества с Тодоренко уже подтвердилась, но не все зрители программы оказались в курсе новости. И в телеграм-канале Ивлеевой задали вопрос, известно ли Насте о возвращении Регины. И тут оказалось, что продюсеры не предупредили Ивлееву об этом.

Не знаю насчет Тодоренко. К «Решке» украинской компании Teen Spirit она не имеет никакого отношения. С нами она не катается. В какую «Решку» она там возвращается, вообще без понятия,

— ответила Настя. При этом и Тодоренко, и Ивлеева уже несколько дней участвуют в съемках.

А не пересекаются ведущие, потому что Регина стала участницей спецвыпусков проекта. Они будут рассказывать о путешествии по России.

Регина Тодоренко также рассказала, что ради съемок ей пришлось оставить маленького сына Майкла и супруга Влада Топалова . И это расставание девушка перенесла тяжело.

Поклонники считают, что Тодоренко пошла на такие жертвы, чтобы с помощью «Орла и Решки» реанимировать свою карьеру после скандала с ее высказываниями о жертвах домашнего насилия.