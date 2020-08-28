Стал известен безумный гонорар Ивлеевой за «Решку»

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Стал известен гонорар Ивлеевой за участие в шоу «Орел и решка» 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Начались съёмки нового сезона шоу о путешествиях «Орёл и решка». На заграничные съемки отправились ведущие Настя Ивлеева и Юлия Коваль. Причём Ивлееву вернуть на экраны попросили её подписчики в Instagram.
Люди начали масштабный флешмоб по возвращению Насти в шоу, они написали более 500 тысяч комментариев #настюшкуврешку под постом о шоу, а продюсеры согласились.
Стало известно, что Ивлеева получает почти в 10 раз больше соведущей Юлии Коваль за работу в программе. Как сообщают СМИ, за один выпуск Ивлеева получит 400 тысяч рублей, плюс по 500 тысяч за каждую рекламную интеграцию. По самым скромным подсчётам за один выпуск жена Элджея заработает около миллиона.
Другая ведущая получает при этом всего 100 тысяч рублей. Выглядит это, по меньше мере, нечестно.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне готовы рискнуть своим здоровьем ради поездок заграницу.
ТВ , Видео
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