Ведущий «Первого» показал свою квартиру в Париже

«Для кого-то ваш интерьер покажется очень уютным и особенным, а кому-то (мне, например, так как люблю минимализм с оттенками Прованса, и чтобы все было спрятано) — переполненным деталями. Главное, чтобы вам в этой обстановке было тепло и комфортно», — отметила одна из них.