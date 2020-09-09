Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Ургант придумал российский ответ TikTok-трендам 

Lenta.ru 2 часа назад
В эфире программы «Вечерний Ургант» он прокомментировал новость о том, что ролик американки Беллы Порч (Bella Poarch), в котором она кивает на камеру, набрал более 300 миллионов просмотров, и предположил, что ролики юмориста Владимира Винокура интереснее с точки зрения мастерства исполнения. Шоу опубликовано на YouTube.

«Что такое 305 миллионов? Это два населения России. Это если бы каждый житель нашей страны два раза посмотрел это видео. Нам нужно чем-то отвечать американке. Нам нужно дать достойный ответ», — сказал Ургант.

Затем в эфире передачи показали видео Винокура, на котором он трансформировался в актера Михаила Боярского.
Среди достоинств и преимуществ ролика Винокура Ургант назвал то, что юморист придумал идею, наложил музыку и использовал видеомонтаж. «Может ли Белла вот так вот взять и превратиться в Михаила Боярского?» — резюмировал ведущий.
Ранее в сентябре СМИ обратили внимание на видео Порч в TikTok. Ролик, в котором она кивает в такт песне M to the B, за месяц набрал более 320 миллионов просмотров. Другие ее видео, на которых она делает простые движения под музыку, также посмотрели десятки миллионов раз.
Известно, что Порч служила в Военно-морских силах США. Она также ведет аккаунты в Instagram (1,8 миллиона подписчиков) и Twitter (14,2 тысячи подписчиков).
Последние новости
«Северному потоку-2» нашли замену «Северному потоку-2» нашли замену Тихановская обратилась к россиянам Тихановская обратилась к россиянам Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России
Комментарии
ТВ , Владимир Винокур , Михаил Боярский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский фильм возглавил американский рейтинг
Российский фильм возглавил американский рейтинг
Горячие актрисы за 50, которым завидуют «молодухи»
Горячие актрисы за 50, которым завидуют «молодухи»
Детали в известных фильмах, которые мало кто заметил
Детали в известных фильмах, которые мало кто заметил
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Киношные безумцы, обставившие всех умников
13:29
Киношные безумцы, обставившие всех умников
Фильмы
Отечественные актеры, подправившие внешность у хирурга
04:01
Отечественные актеры, подправившие внешность у хирурга
Актеры
Мистические случаи, попавшие в прямой эфир
11:57
Мистические случаи, попавшие в прямой эфир
ТВ
Европейские детективы, обошедшие голливудские хиты
10:09
Европейские детективы, обошедшие голливудские хиты
Фильмы
Как братья-писатели стали любимцами киношников
44:10
Как братья-писатели стали любимцами киношников
Фильмы
Самые захватывающие триллеры для любителей бояться
11:05
Самые захватывающие триллеры для любителей бояться
Фильмы
Киноновинки 2020 года, которые фанаты все еще ждут
10:17
Киноновинки 2020 года, которые фанаты все еще ждут
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение