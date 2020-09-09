Ургант придумал российский ответ TikTok-трендам 

В эфире программы «Вечерний Ургант» он прокомментировал новость о том, что ролик американки Беллы Порч (Bella Poarch), в котором она кивает на камеру, набрал более 300 миллионов просмотров, и предположил, что ролики юмориста Владимира Винокура интереснее с точки зрения мастерства исполнения. Шоу опубликовано на YouTube.

«Что такое 305 миллионов? Это два населения России. Это если бы каждый житель нашей страны два раза посмотрел это видео. Нам нужно чем-то отвечать американке. Нам нужно дать достойный ответ», — сказал Ургант.

Затем в эфире передачи показали видео Винокура, на котором он трансформировался в актера Михаила Боярского

Среди достоинств и преимуществ ролика Винокура Ургант назвал то, что юморист придумал идею, наложил музыку и использовал видеомонтаж. «Может ли Белла вот так вот взять и превратиться в Михаила Боярского?» — резюмировал ведущий.

Ранее в сентябре СМИ обратили внимание на видео Порч в TikTok. Ролик, в котором она кивает в такт песне M to the B, за месяц набрал более 320 миллионов просмотров. Другие ее видео, на которых она делает простые движения под музыку, также посмотрели десятки миллионов раз.

Известно, что Порч служила в Военно-морских силах США. Она также ведет аккаунты в Instagram (1,8 миллиона подписчиков) и Twitter (14,2 тысячи подписчиков).