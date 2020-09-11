Британская телеведущая Аманда Холден поделилась видео в откровенном наряде, который она надела на голое тело, и озадачила фанатов. Соответствующий ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 49-летняя знаменитость запечатлена с собранными волосами в белом платье длины миди на запах и черных босоножках на каблуках. Наряд бренда Melissa Odabash оформлен глубоким декольте, из-за чего видно, что на Холден отсутствует бюстгальтер. На видео она дефилирует в студии радиостанции Heart FM, высоко задирая на ходу юбку и демонстрируя нижнее белье.

Пользователей сети смутила описанная публикация, и они принялись обсуждать телеведущую в комментариях.

«На тебе нет белья», «Я увидел твои трусы, когда ты взмахнула платьем», «Я несколько раз посмотрел, чтобы рассмотреть, есть ли на ней или нет», «Надеюсь, ты в трусах?» — писали они.

Ранее Аманда Холден вышла в свет в облегающем наряде без белья и вызвала споры. Ее запечатлели без бюстгальтера в шелковом розовом платье в горох бренда Karen Millen, через прозрачную ткань которого просвечивалась ее грудь. Знаменитость упрекнули в том, что она снова «пытается привлечь к себе внимание».