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Уехавшая в Италию ведущая «России 1» объяснила переезд 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Уехавшая в Италию ведущая «России 1» объяснила переезд
Фото: Lenta.ru
Бывшая ведущая шоу «Утро России» телеканала «Россия 1» Елена Ландер, уволившаяся с целью уехать в Италию к супругу и дочери, объяснила свое решение. В интервью Starhit она также рассказала о впечатлениях от переезда в европейскую страну.

«Когда я почувствую необходимость приехать в Россию, то просто куплю билет и прилечу. Как я, например, летаю в Израиль, где тоже жила, работала и оставила частичку своего сердца», — отметила она.

Ландер пожаловалась на то, что в Москве жизнь представляет из себя «сплошной бег» и заметила, что теперь рада начать работать актрисой.

«Я решила шикануть и наконец-то жить так, как мне хочется», — подчеркнула ведущая.

По словам Ландер, теперь она ходит на кастинги и пробы, а свободное время тратит на совершенствование английского и итальянского. Она также заметила, что регулярно бегает, так как климат позволяет заниматься круглый год на улице, а не на дорожке в зале.
Ведущая заметила, что ситуация с пандемией заставила ее пересмотреть дальнейшие планы и перестать жить на две страны.

«Если бы не ковид, кто знает, может быть, я еще год бы так летала. Но этот период поставил многое в моей голове на свои места, в том числе жизненные приоритеты», — заключила она.

Елена Ландер была ведущей утренней передачи почти шесть лет. Она попрощалась со зрителями во время последнего эфира передачи в конце июля. Уйти с «России 1» Ландер решила ради переезда в Италию к семье — супругу и дочери.
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Комментарии 1
ТВ , Елена Ландер , StarHit
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