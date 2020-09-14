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Стартует новый сезон «Битвы экстрасенсов» 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Стартует новый сезон «Битвы экстрасенсов»
Фото: Teleprogramma.pro
Новый сезон популярного мистического шоу «Битва экстрасенсов» стартует на ТНТ. Заявки на участие в проекте подавали почти четыре тысячи человек из разных стран, включая Норвегию, Уганду и многие другие. На одно место претендовали более 300 магов, а кастинг был полностью дистанционный, посредством видеосвязи. Именно это позволило многим экстрасенсам попытаться попасть в число участников.
Среди тех, кто хотел показать свои экстрасенсорные способности, был мужчина, называющий себя родственником Джуны, известный писатель-мистик, футуристический модельер, чревовещатель, якутские шаман и квантовый таролог и многие другие.
Кто из них станет участником проекта — скоро узнаем. Новый, уже 21-й, сезон «Битвы экстрасенсов» начнется на ТНТ 26 сентября в 18:30.
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