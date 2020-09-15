Дженнифер Энистон и Бред Питт воссоединились

Случилось то, чего все так долго ждали, Дженнифер Энистон и Бред Питта воссоединились на экране. Пара снялась в живых чтениях комедийного фильма 1982 года «Беспечные времена в „Риджмонт Хай“. Премьера ожидается 17 сентября.
Почти 20 лет бывшие супруги не пересекались на съёмочных площадках. Вживую Энистон и Питт пообщались в январе этого года на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров. Это породило множество слухов о том, что актеры вновь сошлись.
Но мечтам фанатов не суждено сбыться, так как Бред находится в отношениях с 27-летней моделью Николь Потуральски.
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