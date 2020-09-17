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«Чума чудильная»: Ургант высмеял Петросяна с сыном 

Вечерняя Москва 7 часов назад
Ургант высмеял Петросяна с сыном
Фото: Вечерняя Москва
Российский телеведущий Иван Ургант прокомментировал фотографию артиста Евгения Петросяна с сыном, которую тот выложил в соцсети в честь своего 75-летия.

— Впервые он показал фотографию своего второго ребенка. Как сказали в роддоме, когда увидели отца «чума чудильная». Посмотрите, как на фото хохочет сын, потому что отец рассказывает ему про шпингалеты и чугуевские подтяжки, — заявил Ургант.

Его соведущий Дмитрий Хрусталев заявил, что фото напоминает мультфильм «Король лев».

— Очень напоминает. Когда отец поднимает ребенка и говорит «Смотри, Симба, все эти артисты „Кривого зеркала“ скоро будут твоими!», но больше всего оберегай гигантскую пчелу, она принесет тебе много меда, — пошутил шоумэн.

Видео опубликовано на YouTube 17 сентября.
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ТВ , Король Лев , Иван Ургант , Дмитрий Хрусталев , Евгений Петросян
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