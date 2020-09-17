Ургант высмеял Петросяна с сыном

Российский телеведущий Иван Ургант прокомментировал фотографию артиста Евгения Петросяна с сыном, которую тот выложил в соцсети в честь своего 75-летия.
— Впервые он показал фотографию своего второго ребенка. Как сказали в роддоме, когда увидели отца «чума чудильная». Посмотрите, как на фото хохочет сын, потому что отец рассказывает ему про шпингалеты и чугуевские подтяжки, — заявил Ургант.
Его соведущий Дмитрий Хрусталев заявил, что фото напоминает мультфильм «Король лев».
— Очень напоминает. Когда отец поднимает ребенка и говорит «Смотри, Симба, все эти артисты „Кривого зеркала“ скоро будут твоими!», но больше всего оберегай гигантскую пчелу, она принесет тебе много меда, — пошутил шоумэн.
Видео опубликовано на YouTube 17 сентября.