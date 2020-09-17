Ургант высмеял Петросяна с сыном

— Очень напоминает. Когда отец поднимает ребенка и говорит «Смотри, Симба, все эти артисты „Кривого зеркала“ скоро будут твоими!», но больше всего оберегай гигантскую пчелу, она принесет тебе много меда, — пошутил шоумэн.