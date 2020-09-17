Ургант высмеял фотографию Петросяна с сыном 

Телеведущий Иван Ургант в новом выпуске шоу "Вечерний Ургант" высказался на тему недавно появившейся в Сети фотографии 75-летнего юмориста Евгения Петросяна с юным сыном.
"Впервые он показал фотографию своего второго ребенка. Как сказали в роддоме, когда увидели отца "чума чудильная". Посмотрите, как на фото хохочет сын, потому что отец рассказывает ему про шпингалеты и чугуевские подтяжки",
— пошутил Ургант.
Кадр из программы "Вечерний Ургант"
А Дмитрий Хрусталев, соведущий программы, заявил, что снимок и вовсе напоминает ему сцену из мультфильма "Король Лев".
"Когда отец поднимает ребенка и говорит «Смотри, Симба, все эти артисты „Кривого зеркала“ скоро будут твоими!», но больше всего оберегай гигантскую пчелу, она принесет тебе много меда",
— пошутил ведущий.
Ранее "Рамблер" писал, что стал известен размер состояния юного сына Петросяна.