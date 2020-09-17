Зрители негативно отреагировали на шоу с Асмус

На днях состоялась премьера шоу «Золото Геленджика», в котором актриса Кристина Асмус выступила в роли соведущей Ивана Охлобыстина . На своей странице в Instagram Асмус спросила мнение подписчиков о выходе первой серии проекта.

Актриса рассказала о том, как проходили съемки проекта:

«Это, конечно, грандиозно! Месяц съёмок нон-стоп под палящим солнцем, 1,5 тысячи участников, 200 человек группы, 16 камер, краны, коптеры, пиротехника, салют над городом в каждой серии, 20-часовые смены, тонны геля для УЗИ. Сценарии перестраивались в процессе, солнечные удары, потери голоса, температуры, декорации восстанавливались после каждого испытания, дубли длиной в 1,5 часа, огромное количество технических сложностей, но это было такое счастье».

Съемки шоу шли в таком жестком графике, что Кристина не смогла прилететь в Москву, чтобы проводить дочь в первый класс.

Однако, как оказалось поклонникам актрисы шоу не понравилось. Свое мнение они высказали в комментариях под постом:

«Извини конечно, но хрень вы сняли редкостную»; «Образы у вас интересные, чего нельзя сказать о шоу».

В шоу «Золото Геленджика» участники борются за килограмм настоящего золота. Новые серии проекта выходят по воскресеньям на телеканале ТНТ.