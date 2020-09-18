Нагиева раскритиковали за внешний вид в новом шоу

Знаменитый российский шоумен и актер Дмитрий Нагиев запустил новый проект на популярной видео-платформе в жанре интервью. Однако первое видео на канале артиста не получило высокой оценки от интернет-пользователей, раскритиковавших внешний вид звезды и обилие рекламных вставок.

Накануне на видеохостинге YouTube пользователи Сети смогли увидеть первый выпуск нового шоу Дмитрия Нагиева и медиагруппы "Красный квадрат" под названием "Везде Нагиев". По сюжету, артист берет интервью у различных людей, которые ему интересны. Первым приглашенным гостем шоумена стал дрессировщик медведей. Человек появился в эфире в грязной одежде и с якобы травмированным лицом. Как выяснилось, этого мужчину сыграл сам же Дмитрий Нагиев с нанесенным гримом.

@nagiev.universal

Внешний вид актера привел поклонников в замешательство. Премьерный выпуск шоу был прохладно встречен пользователями YouTube, посетовавшими на содержание ролика и большое количество рекламы в нем.

— "Это даже смотреть грустно", "неприятно", "Это фиаско, братан", "Ну это чернуха, брат мой!", "Я один не понял в чем прикол?", "Мне не грустно, просто реклама в глаз попала", "Чтоб оплатить столько Нагиевых в кадре, одной рекламы видимо недостаточно", "смотреть невозможно" (авторский стиль сохранен — прим. ред.), — выразили свое мнение комментаторы, сообщает издание "Дни.ру".

Однако некоторые поклонники решили вступиться за творчество их любимца, отметив, что причиной наличия в выпуске такого количества рекламы является художественный прием, которым артист, с их точки зрения, высмеивает популярные YouTube-каналы с интервью.