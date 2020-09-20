«Полный блэкаут»: бунтующие мозги и головы в коробке

Зрители еще не успели переварить шквал эмоций, обрушившийся на них в первых двух выпусках проекта «Полный блэкаут», а на очереди уже третий, еще более захватывающий. Новые участники, новые испытания, новые проверки на прочность, новые переживания на грани нервного срыва, которые опять возьмет под свой жесткий, но справедливый контроль ведущий «Полного блэкаута» Сергей Светлаков

Его роль в шоу, безусловно, невероятно важна, ведь он должен поддерживать правильный настрой участников, не давать им расслабиться и при этом в нужный момент приободрить, успокоить. Мастерство ведущего участники не устают отмечать.

— Серега очень здорово держит саспенс, круто нагнетает атмосферу,

— говорит звезда комедийных телепроектов и ведущая собственного youtube-шоу Ирина Чеснокова . Именно Ирина вместе с танцором, хореографом Евгением Папунаишвили и видеоблогерами Даней Крастером и Ксенией Хоффман предстанут перед зрителями в третьем выпуске. И вновь герои почти ничего не будут знать о том, что их ждет.

— Единственная информация, которой я обладаю, — есть темная комната! — признавалась перед съемками Ирина Чеснокова. — Даже из гримера ничего не вытащить! Насколько это будет жестко, кто знает… Но СТС вроде семейный канал, вряд ли они расчленят людей… А неизвестность не пугает, скорее даже бодрит, как-то заводит. Блогер Ксения Хоффман даже не догадывается, что именно ей предстоит проглотить. Фото: СТС

— Я — рекордсмен по количеству проектов, в которых участвовал, пускался во все тяжкие, готов был к любым испытаниям, — рассказывал Евгений Папунаишвили. — О проекте ничего не знаю, но говорят, это страшно, ведь все будет происходить в полной темноте. А темнота — мой особенный детский страх. И сильная мотивация быть на проекте — возможность преодоления этой фобии. Преодолевая себя, получаешь особенное удовольствие, эмоции, адреналин. Честно скажу, побаиваюсь живности, если это не кошечки и не собачки.

Насколько точны окажутся в своих предположениях и опасениях Евгений и Ирина? Права ли Ира, ожидая, что на добром канале СТС каких-то откровенных ужасов ждать не стоит? И придется ли Евгению сражаться не только с боязнью темноты, но и со страхом перед живностью? Давайте посмотрим, что ждет участников в третьем выпуске.

Во-первых, им придется пройти уже знакомое зрителям испытание, в котором нужно в темноте прошагать по мостику шириной всего 15 сантиметров и не упасть. В проигрыше останется тот, кто пройдет дистанцию медленнее всех или упадет. Падение, кстати, травмами не грозит, ведь мостик находится всего на 15-сантиметровой высоте от пола. Впрочем, участники об этом не знают, что усиливает их волнение.

Ирина Чеснокова пыталась обуздать страх и размышлять здраво, но мозг в ответ бунтовал.

Во-вторых, нужно будет просунуть руки в специальные коробки и, нащупав их содержимое, отгадать что (или кто) это. Сюрпризы тут могут быть самые разные — от невинной мягкой игрушки до той самой живности, которую кое-кто так сильно боится.

— Это какой-то необъяснимый страх, — говорит Ирина Чеснокова. — По сути, тут нет ничего особенного, и, если здраво размышлять, можно взять и потрогать это. Но, поскольку ничего не видишь и не контролируешь ситуацию, мозг бунтует.

Ну и, в-третьих, будет еще один сложный тест — участникам придется засунуть голову в три стеклянные коробки и сорвать ртом некий неизвестный им предмет.

— Ничего не видно, не понимаешь, где ты, не можешь оценить пространство,

— делится впечатлениями Папунаишвили.

— И настроиться на испытание, выбрать какую-то тактику невозможно, потому что непонятно, что тебя ждет…

О том, как справились участники с испытаниями и собственными эмоциями, мы узнаем в очередном выпуске шоу «Полный блэкаут».