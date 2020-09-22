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Ведущий Первого канала увидел детское шоу с голыми взрослыми и покинул студию 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Ведущий Первого канала покинул студию из-за детского шоу
Фото: РИА Новости
Ведущий передачи «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин покинул студию после просмотра сюжета о детском телешоу в Дании, где несовершеннолетним демонстрируют голые тела взрослых людей. Выпуск опубликован на сайте телеканала.
«Толян, мне быстренько надо сбегать после этого сюжета. Прости, давай сам», — сказал Шейнин соведущему Анатолию Кузичеву, подставляя руку в горлу, имитируя подступившую тошноту. Затем он вышел из студии, некоторое время эфир проходил без его участия.
Позже Шейнин вернулся в студию со стаканом и подошел к коллеге. «На, ну хоть рот прополощи!» — обратился он к Кузичеву и передал стакан. Ведущий сначала понюхал его содержимое, а затем отпил немного и прополоскал рот.

«У нас во дворе столько всего было, чем заниматься, вместо того, чтобы показывать друг другу, как и что у кого устроено», — сказал Шейнин, присоединившись к дискуссии.

Он назвал датский телепроект «шоу уродов».
Ранее Артем Шейнин озвучил собственную классификацию гомосексуалов, а также назвал «кончеными пидорасами» людей, которые повесили флаг ЛГБТ-сообщества на памятник «Родины-матери» в Киеве.
В образовательной программе «Ultra раздевается» на датском телевидении взрослые обнажаются перед подростками, которые задают им вопросы о теле. Передача призвала помочь преодолеть стыд по поводу собственного тела. По словам авторов шоу, они хотят показать детям, что неидеально тело — это нормально.
Ранее эта передача, фрагмент которой начали обсуждать в российском сегменте соцсетей, стала темой для обсуждения в другом российском ток-шоу — «60 минут» на телеканале «Россия 1». Во время дискуссии на эту тему возмущенный гость программы, депутат Госдумы Алексей Журавлев, заявил, что в Дании существует легальный бордель для зоофилов, куда «можно прийти и изнасиловать черепаху». Народный избранник цитировал фейковую новость, за распространение которой в 2018 году Еврокомиссия пригрозила лишить аккредитации РИА Новости.
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Комментарии 5
ТВ , Другое , Анатолий Кузичев , Артем Шейнин , Алексей Журавлев , Госдума , Еврокомиссия , РИА Новости
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