Королева назвала современные ток-шоу навозной ямой 

Певица Наташа Королева заявила, что уровень современных ток-шоу, которые идут по телевидению и в которых обсуждается личная жизнь звезд, с каждым годом снижается. На смену культурным и моральным ценностям приходят сплетни.

«Я расстроена тем, что телевидение, которое всегда было источником информации, знаний, красивого кино, концертов превращается в навозную яму».

Как отметила певица, сегодня на ток-шоу очень много недостоверной информации. При этом она заметила, что многие факты высосаны из пальца и добыты с использованием запрещенных способов.

В то же время исполнительница выступила против закрытия ток-шоу. Просто руководителям программ надо тщательнейшим образом поработать над контентом, сообщает «Собеседник».

Напомним, что широкое обсуждение в рамках разных ток-шоу получила история с изменой культуриста Тарзана своей жене. Сам стриптизер уже публично признался в измене Наташе Королевой. Он призвал не лезть в их частную жизнь. Ответственность, по его словам, он будет нести только перед супругой и богом.