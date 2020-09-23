Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

«Обалдели в своих Европах»: взрослые разделись перед детьми в шоу 

Диана Товсепова 3 часа назад
Взрослые разделись перед детьми на европейском ТВ
Фото: depositphotos.com
В мире громко обсуждают шоу, вышедшее в эфир на датском телевидении. Как выяснил «Рамблер», происходящее на европейской передаче возмутило многих.
Необычный жанр шоу Ultra Strips Down подразумевал неудобные вопросы от детей к взрослым. Так, ведущий попросил подростков 11-13 лет спрашивать у взрослых участников шоу все, отметив, что «плохих вопросов нет».
Все бы ничего, да только создатели шоу решили «проиллюстрировать» беседу раздетыми телами взрослых. В частности, лицом перед детьми пятеро людей совершенно без одежды.
Продюсеры пояснили, что цель у передачи образовательная — таким образом детям хотят показать бодипозитив и избавить от давления на них. Так, подросткам показали, что тело не должно быть таким идеальным, как в соцсетях, поэтому перед ними поставили обычных людей с разными фигурами и цветом кожи.
Такое объяснение успокоило немногих. Член правой Датской народной партии Питер Скааруп заявил, что Ultra Strips Down развращает детей. «Еще слишком рано для детей начинать с мужских и женских гениталий», — заявил он.
Пользователи Сети и вовсе решили, что продюсеров надо судить, а показывать такое детям «неадекватно».

«Обалдели там в своих Европах»; «Вот поэтому там так много психрасстройств у детей»; «Бодипозитивом прикрывать растление детей прям на ТВ — гениально!», — комментировали россияне.

Комментарии 1
ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Съемки — тяжкий труд»: история актрисы фильмов 18+
«Съемки — тяжкий труд»: история актрисы фильмов 18+
Российские актеры-красавцы, выбравшие невзрачных жен
Российские актеры-красавцы, выбравшие невзрачных жен
Взрослые полностью оголились на шоу перед детьми
Взрослые полностью оголились на шоу перед детьми
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Старые фото показали, как снимали «Джентльмены удачи»
03:05
Старые фото показали, как снимали «Джентльмены удачи»
Фильмы
Красавица-эстонка, ставшая советской кинозвездой
08:47
Красавица-эстонка, ставшая советской кинозвездой
Актеры
Экс-жена Миронова раскрыла причину его быстрого ухода
03:36
Экс-жена Миронова раскрыла причину его быстрого ухода
Актеры
Малышева рассказала, как не стать жертвой мошенников
00:23
Малышева рассказала, как не стать жертвой мошенников
ТВ
Новый русский сериал испугал и сломал всем голову
01:22
Новый русский сериал испугал и сломал всем голову
Сериалы
Отличные фильмы, не попавшие в кинотеатры в 2020
09:42
Отличные фильмы, не попавшие в кинотеатры в 2020
Фильмы
Новые сериалы, претендующие на звание хитов
10:53
Новые сериалы, претендующие на звание хитов
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение