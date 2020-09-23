Взрослые разделись перед детьми на европейском ТВ

В мире громко обсуждают шоу, вышедшее в эфир на датском телевидении. Как выяснил «Рамблер», происходящее на европейской передаче возмутило многих.

Необычный жанр шоу Ultra Strips Down подразумевал неудобные вопросы от детей к взрослым. Так, ведущий попросил подростков 11-13 лет спрашивать у взрослых участников шоу все, отметив, что «плохих вопросов нет».

Все бы ничего, да только создатели шоу решили «проиллюстрировать» беседу раздетыми телами взрослых. В частности, лицом перед детьми пятеро людей совершенно без одежды.

Продюсеры пояснили, что цель у передачи образовательная — таким образом детям хотят показать бодипозитив и избавить от давления на них. Так, подросткам показали, что тело не должно быть таким идеальным, как в соцсетях, поэтому перед ними поставили обычных людей с разными фигурами и цветом кожи.

Такое объяснение успокоило немногих. Член правой Датской народной партии Питер Скааруп заявил, что Ultra Strips Down развращает детей. «Еще слишком рано для детей начинать с мужских и женских гениталий», — заявил он.

Пользователи Сети и вовсе решили, что продюсеров надо судить, а показывать такое детям «неадекватно».