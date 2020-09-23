Малышева рассказала, как не стать жертвой мошенников 

Доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, как не стать жертвой телефонных мошенников. Телеведущая дала советы в эфире программы "Жить здорово".

По словам Елены Малышевой, если человеку поступил необычный звонок, ему не стоит разговаривать с предполагаемыми мошенниками. Она посоветовала просто сказать "нет" и положить трубку.

«Вы абсолютно тупо, технически повторяете. Вспоминаете, Малышева сказала одно слово — "нет". "Нет" и положили трубку. Не анализируйте ничего. Если это был банк, вы все получите письменно, с подтверждением», — порекомендовала телеведущая.

Как рассказали во время передачи, анализ голоса и интонации собеседника не поможет распознать мошенника, поэтому лучше сразу прекратить разговор.