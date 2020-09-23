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Известный комик спародировал Соловьева 

Анастасия Иванова 8 часов назад
Известный комик спародировал Соловьева
Фото: Кадр из передачи "Однажды в России"
Комик Азамат Мусагалиев спародировал телеведущего Владимира Соловьева в передаче "Однажды в России" на ТНТ.
Актер высмеял его привычку оскорблять людей в эфире. Мусагалиев сыграл некого Владимира Соловьева-Разбойникова, который ведет передачу «Полный гутен таг» на радиостанции «ДвестиFM».

«Уже семь утра, пора просыпаться и ненавидеть Америку. Пока мы уютно спали в своих кроватках, этот гадливый звездно-полосатый американский кошак наверняка нам успел напакостить за эту ночь», — пошутил Мусагалиев.

Кроме того, в юмористической передаче спародировали журналиста Владимира Познера. Мусагалиев в образе Соловьева-Разбойникова представил его как человека, у которого есть «российское гражданство и пару предательских».
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Королева назвала ток-шоу "навозной ямой".
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ТВ , Азамат Мусагалиев , Владимир Познер , Владимир Соловьев
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