Известный комик спародировал Соловьева 

Комик Азамат Мусагалиев спародировал телеведущего Владимира Соловьева в передаче "Однажды в России" на ТНТ.
Актер высмеял его привычку оскорблять людей в эфире. Мусагалиев сыграл некого Владимира Соловьева-Разбойникова, который ведет передачу «Полный гутен таг» на радиостанции «ДвестиFM».
«Уже семь утра, пора просыпаться и ненавидеть Америку. Пока мы уютно спали в своих кроватках, этот гадливый звездно-полосатый американский кошак наверняка нам успел напакостить за эту ночь», — пошутил Мусагалиев.
Кроме того, в юмористической передаче спародировали журналиста Владимира Познера. Мусагалиев в образе Соловьева-Разбойникова представил его как человека, у которого есть «российское гражданство и пару предательских».
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Королева назвала ток-шоу "навозной ямой".