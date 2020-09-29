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Мария Шукшина пожаловалась Путину на Малахова и российские ток-шоу 

Passion.ru и ещё 3 6 часов назад
Шукшина пожаловалась Путину на Малахова
Фото: @shukshina_maria
Актриса призывает бороться с «вирусом бескультурия» в стране.
Актриса Мария Шукшина считает, что причина развращения российского народа — в скандальном контенте, который транслируется на российских экранах. Бороться с проблемой она решила радикально, и свое письмо направила президенту России Владимиру Путину. Кроме того, она также обратилась к главе РПЦ Патриарху Кириллу.
Шукшина требует закрыть многочисленные ток-шоу, которые развращают умы граждан. Особое неудовольствие у нее вызывают такие телепрограммы, как «Пусть говорят», «Прямой эфир», «Звезды сошлись».
Ранее Шукшина пыталась продвинуть петицию с требованием закрыть эти программы, однако продвинулась недалеко.
В своем Instagram Мария пишет, что сегодня, во время борьбы с коронавирусом, общество заражается «вирусом бескультурья», и он намного опаснее.
Она призывает защитить детей и прививать им вкус с самого детства, предлагая только качественный контент.
Ранее мы писали о том, что Шукшина забрала внука у Фрейи Зильбер, а также рассказала о скандале с ней.
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Комментарии 11
ТВ , Мария Шукшина , Патриарх Кирилл , Владимир Путин , РПЦ
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