Шукшина пожаловалась Путину на Малахова

Актриса призывает бороться с «вирусом бескультурия» в стране.

Шукшина требует закрыть многочисленные ток-шоу, которые развращают умы граждан. Особое неудовольствие у нее вызывают такие телепрограммы, как «Пусть говорят», «Прямой эфир», «Звезды сошлись».

Ранее Шукшина пыталась продвинуть петицию с требованием закрыть эти программы, однако продвинулась недалеко.

В своем Instagram Мария пишет, что сегодня, во время борьбы с коронавирусом, общество заражается «вирусом бескультурья», и он намного опаснее.

Она призывает защитить детей и прививать им вкус с самого детства, предлагая только качественный контент.

Ранее мы писали о том, что Шукшина забрала внука у Фрейи Зильбер, а также рассказала о скандале с ней.