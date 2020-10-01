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Ведущий поругался с коллегами из-за маски и уволился 

Lenta.ru и ещё 1 5 часов назад
Ведущий поругался с коллегами из-за маски и уволился
Фото: Lenta.ru
Ведущий британской радиостанции TalkRADIO Джейми Ист решил уволиться после того, как его коллега Марк Долан разрезал защитную маску в прямом эфире. Об этом сообщает PressGazette.
Инцидент, который вынудил Иста уйти с должности, произошел в начале сентября, однако сотрудники разругались позднее. Во время пятничного эфира Долан заявил слушателям, что для возвращения к нормальной жизни необходимо избавиться от «жалких, ужасных, неудобных и бесполезных» масок для лица. Для усиления этих слов он разрезал свою маску ножницами.
После эфира руководство программы получило 36 жалоб на выпуск. Людям не понравились «безответственные» призывы Долана. Однако в компании пока не стали проводить расследование случившегося и наказывать ведущего.
28 сентября Ист публично высказался по поводу действий его коллеги. Он заявил, что идеалы TalkRADIO ему больше не близки. «Носите маски, спасайте жизни», — добавил бывший радиоведущий. Программный директор радиовещательной компании назвал Иста «великим ведущим» и пожелал ему удачи на будущем месте работы.
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ТВ , Марк Долан
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