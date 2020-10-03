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«Слишком жирно»: Тимати может стать новым героем шоу «Холостяк» 

Мира Маркина 2 часа назад
Тимати может стать новым «Холостяком»
Фото: @timatiofficial
Поклонники Тимати решили, что артист станет новым героем проекта "Холостяк" на телеканале ТНТ.
Под недавним постом звезды с интригующей подписью "30.10.2020" фанаты оставили множество комментариев с предположением о том, что Тимати появится в новом сезоне "Холостяка".
@timatiofficial

«Остановите его! Только не «Холостяк»,

«Для них Тимати слишком жирно. К ним только приходят музыканты уровня Егора Крида»,

«После историй с двумя девушками, которым ума хватило родить от него детей без нормальных семей — я бы на месте участниц этого «Холостяка» сильно расстроилась, увидев героя сезона».

Не так давно Тимур Юнусов расстался с матерью своего сына Ратмира, моделью Анастасией Решетовой. Есть ли у звезды новая пассия, пока неизвестно.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Решетова рассказала, почему живет в квартире Тимати.
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ТВ , Анастасия Решетова , Крид , Тимати
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