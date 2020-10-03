Тимати может стать новым «Холостяком»

Поклонники Тимати решили, что артист станет новым героем проекта "Холостяк" на телеканале ТНТ.
Под недавним постом звезды с интригующей подписью "30.10.2020" фанаты оставили множество комментариев с предположением о том, что Тимати появится в новом сезоне "Холостяка".
@timatiofficial
«Остановите его! Только не «Холостяк»,
«Для них Тимати слишком жирно. К ним только приходят музыканты уровня Егора Крида»,
«После историй с двумя девушками, которым ума хватило родить от него детей без нормальных семей — я бы на месте участниц этого «Холостяка» сильно расстроилась, увидев героя сезона».
Не так давно Тимур Юнусов расстался с матерью своего сына Ратмира, моделью Анастасией Решетовой. Есть ли у звезды новая пассия, пока неизвестно.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Решетова рассказала, почему живет в квартире Тимати.