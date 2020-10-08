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«Хайпуют на какой-то грязи»

Teleprogramma.pro
2 часа назад
На старте кастинга участниц-невест в восьмой сезон шоу «Холостяк» телеканал ТНТ раскрыл имя главного героя. Будущей весной девушкам предстоит побороться за сердце певца Тимати. 37-летний рэпер месяц назад получил статус «в активном поиске» и сразу поспешил стать самым завидным тележенихом страны.
«Хайпуют на какой-то грязи»
Фото: Teleprogramma.proTeleprogramma.pro
О новом «холостяке» поспешила высказаться певица Слава. Звезда в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заметила, что не верит в то, что Тимати и Решетова на самом деле расстались.
«Для меня это все чистый пиар. Конечно, там никто расставаться не собирается, и с Анастасией (Решетовой, - Прим. ред.) у них все хорошо, и там ребеночек и любовь. Но просто Тиман себя пиарит в преддверии нового альбома. Поэтому счастья желать никому не надо, это чистый шоу-бизнес», - отметила певица.
По словам артистки, ее выводит из себя, что поклонники слепо верят в то, что им показывают звезды. Они манипулируют вниманием фанатов исключительно ради собственной выгоды.
«Конечно, это неправда. Это просто чистое шоу. Так же, как и с Тарзаном вот это все в преддверии Наташиных концертов – теряют популярность и хайпуют на какой-то грязи, - убеждена Слава. И отмечает: «Просто я считаю, что настоящие артисты делают честное творчество, а не какой-то лживый пиар».
ТВ,Тимати,
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