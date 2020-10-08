«Для меня это все чистый пиар. Конечно, там никто расставаться не собирается, и с Анастасией (Решетовой, - Прим. ред.) у них все хорошо, и там ребеночек и любовь. Но просто Тиман себя пиарит в преддверии нового альбома. Поэтому счастья желать никому не надо, это чистый шоу-бизнес», - отметила певица.
«Конечно, это неправда. Это просто чистое шоу. Так же, как и с Тарзаном вот это все в преддверии Наташиных концертов – теряют популярность и хайпуют на какой-то грязи, - убеждена Слава. И отмечает: «Просто я считаю, что настоящие артисты делают честное творчество, а не какой-то лживый пиар».