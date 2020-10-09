Зрители ток-шоу «Прямой эфир» назвали его ведущего Андрея Малахова предателем за то, что он выпустил программу с участием женщины, которая называет себя любовницей Сергея Глушко (Тарзана). Они оставляют комментарии на YouTube и выражают негодования из-за поступка ведущего.

7 октября в эфир вышла программа Малахова, в которой приняла участие предполагаемая любовница Глушко, актриса Анастасия Шульженко . В передаче обсуждали отношения между ней и Тарзаном, а также ситуацию между супругами. Шульженко утверждала, что стала жертвой этой истории.

По мнению многих юзеров, Малахов не оправдал доверия Королевой. Так, в недавнем интервью Ксении Собчак артистка похвалила Малахова за то, что он «не потерял человечность» и не стал освещать измену ее супруга. «Дружище мой, Андрюша Малахов! Спасибо тебе, что не предал», — писала Королева за день до эфира в Instagram.

Королева пока никак не отреагировала на выход передачи. Однако ее поклонников выпуск разгневал. «Наташа говорила, какой Андрюша хороший, и что? Такой же, как все. Предал Наташу. Вот и вся дружба», — возмутилась Ольга Калинина . «А Королева у Собчак говорила, что Малахов не будет эту грязь показывать», — напомнила Алла Ш. «Малахов, ничего святого», — разочарованно заметила Марина Смирнова . December Girl тоже пристыдила ведущего и напомнила ему о нарушенном обещании. «Малахов, как не стыдно!» — написала она.

16 сентября актриса Анастасия Шульженко, объявившая себя любовницей Тарзана, появилась в программе «На самом деле». В эфире она сдала тест на беременность, который оказался отрицательным. Шульженко также стала героиней «Пусть говорят» на Первом канале.

Тарзан и Королева неоднократно критиковали Первый канал за выпуски, посвященные их семейной ситуации. Глушко уточнял, что телеканал проигнорировал их совместные с супругой требования не показывать передачи про их отношения, особенно без их участия. В интервью Собчак Королева рассказывала, что пыталась связаться с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом , но ее отказались с ним соединять.

В сентябре стало известно, что пока супруга Тарзана отдыхала на южном курорте, тот провел ночь с двумя девушками. Позднее стриптизер признал факт измены. Из квартиры, по его словам, после той ночи пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро. Глушко назвал произошедшее «заранее спланированной акцией». Шульженко, в свою очередь, сообщила о страхе за свою жизнь из-за ревности Королевой.