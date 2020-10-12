Рекордное количество девушек решили заполучить Тимати на шоу "Холостяк".

Не так давно стало известно, что артист станет новым героем популярного шоу.

Как выяснилось, претенденток на сердце звезды эта новость крайне воодушевила: телеканал ТНТ сообщил, что сайт телепередачи завалили новыми заявками на участие. В первые несколько часов на кастинг зарегистрировались более трех тысяч кандидаток, а за прошедшие выходные это число увеличилось в несколько раз: