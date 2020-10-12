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Рекордное количество девушек захотели заполучить Тимати 

Мира Маркина 1 час назад
Рекордное количество девушек решили заполучить Тимати на шоу "Холостяк".
Не так давно стало известно, что артист станет новым героем популярного шоу.
Как выяснилось, претенденток на сердце звезды эта новость крайне воодушевила: телеканал ТНТ сообщил, что сайт телепередачи завалили новыми заявками на участие. В первые несколько часов на кастинг зарегистрировались более трех тысяч кандидаток, а за прошедшие выходные это число увеличилось в несколько раз:

«На данный момент подано 30 тысяч заявок! И эта цифра рекордная за всю история проекта. Тимур ведет активный образ жизни, увлекается серфингом, любит экстремальный спорт и путешествия. Быть рядом с ним мечтают тысячи девушек, но выберет он лишь одну».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Дакота осудила Тимати.
ТВ , Видео , Тимати
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