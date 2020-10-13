Реалити-шоу «Дом-2» на ТНТ существует в эфире российского телевидения вот уже 16 лет. За это время зрители успели познакомиться с судьбами нескольких сотен людей. Все герои прославленного проекта в разное время жили и снимались в разных местах. Суть от этого не менялась, однако средств на содержание участников тратилось больше. К тому же, даже самые ярые поклонники проекта о любви перестали следить за таким большим количеством площадок. Именно поэтому телеканал ТНТ принял решение изменить эфирное время «Дома-2» .