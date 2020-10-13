Реалити-шоу «Дом-2» на ТНТ существует в эфире российского телевидения вот уже 16 лет. За это время зрители успели познакомиться с судьбами нескольких сотен людей. Все герои прославленного проекта в разное время жили и снимались в разных местах. Суть от этого не менялась, однако средств на содержание участников тратилось больше. К тому же, даже самые ярые поклонники проекта о любви перестали следить за таким большим количеством площадок. Именно поэтому телеканал ТНТ принял решение изменить эфирное время «Дома-2» .
Сделать это предполагается за счет отказа от проектов «Спаси свою любовь» и «Остров любви». Это увеличит событийность главного выпуска в 23:00.
«Сейчас «Дом-2» - это 6 отдельных названий - Дом-2. Lite, Дом-2. Остров любви, Дом-2. Город любви, Дом-2. После заката, Дом-2. Спаси Свою Любовь, Бородина против Бузовой.
Дома-2 стало так много, что поклонники легендарного шоу уже не могут уследить за всеми событиями в многочисленных ответвлениях шоу», - рассказали в своем официальном заявлении продюсеры реалити-шоу.
Ранее стало известно, что из-за "коронакризиса" участников «Острова любви» привезли в Москву. Некоторых даже могут уволить. А на площадке «Бородина против Бузовой» обсуждают очередной конфликт.