Невеста обматерила ведущих «Давай поженимся!» 

31-летняя невеста по имени Дарья обматерила ведущих «Давай поженимся!» в эфире программы, отказалась выбирать жениха и ушла из студии. Выпуск опубликован на YouTube-канале передачи.

Девушка пришла на шоу во второй раз. Она сообщила, что после первого появления «бывший муж сменил гнев на милость и позволил увидеть детей». За время двух визитов на «Давай поженимся!» девушка успела вступить в несколько конфликтов с ведущими. В конце нового выпуска Дарья рассказала, что ей было очень тяжело после ухода от бывшего возлюбленного, но помогла поддержка подруги, пришедшей с ней на передачу. Обе девушки расплакались.

«Наконец-то, боже, неужели живой человек сейчас будет передо мной сидеть? То есть в вас какие-то есть настоящие эмоции?» — спросила невесту Гузеева. «До этого пришла сучка, ничего из себя не представляющая, которая сидела и смотрела на всех, как на ***, это никакая не защитная реакция, которая кидалась не пойми за что», — сказала затем телеведущая. После этого сваха Роза Сябитова добавила, что не советует никому из женихов выходить, если Дарья их выберет.