Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Невеста обматерила ведущих «Давай поженимся!» 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Невеста обматерила ведущих «Давай поженимся!»
Фото: Lenta.ru
31-летняя невеста по имени Дарья обматерила ведущих «Давай поженимся!» в эфире программы, отказалась выбирать жениха и ушла из студии. Выпуск опубликован на YouTube-канале передачи.
Девушка пришла на шоу во второй раз. Она сообщила, что после первого появления «бывший муж сменил гнев на милость и позволил увидеть детей». За время двух визитов на «Давай поженимся!» девушка успела вступить в несколько конфликтов с ведущими. В конце нового выпуска Дарья рассказала, что ей было очень тяжело после ухода от бывшего возлюбленного, но помогла поддержка подруги, пришедшей с ней на передачу. Обе девушки расплакались.
«Наконец-то, боже, неужели живой человек сейчас будет передо мной сидеть? То есть в вас какие-то есть настоящие эмоции?» — спросила невесту Гузеева. «До этого пришла сучка, ничего из себя не представляющая, которая сидела и смотрела на всех, как на ***, это никакая не защитная реакция, которая кидалась не пойми за что», — сказала затем телеведущая. После этого сваха Роза Сябитова добавила, что не советует никому из женихов выходить, если Дарья их выберет.

«Вы соперницу во мне увидели или что? Что вы так на меня наговариваете, ***? Вот и дальше так смотрите», — накричала в ответ невеста на Сябитову. «Меня трясет от вашей поддержки. Я не хочу ни к кому идти. Дайте мой номер телефона всем троим, я всем дам шанс завоевать такую женщину, как я», — заключила Дарья и ушла из студии.

Видео дня. Чем завершилось дело с внебрачным сыном Мишулина
Последние новости
Евросоюз ввел санкции против директора ФСБ из-за Навального Евросоюз ввел санкции против директора ФСБ из-за Навального Найдено опасное последствие заражения коронавирусом Найдено опасное последствие заражения коронавирусом В ночных клубах Москвы введут систему идентификации посетителей В ночных клубах Москвы введут систему идентификации посетителей
Комментарии
ТВ , Роза Сябитова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дом-2» увольняет участников и закрывает проекты
«Дом-2» увольняет участников и закрывает проекты
Чем завершилось дело с самоназванным сыном Мишулина
Чем завершилось дело с самоназванным сыном Мишулина
Почему Ольга Будина вернула приемного сына в детдом
Почему Ольга Будина вернула приемного сына в детдом
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Актеры, которые неузнаваемо преобразились ради ролей
16:29
Актеры, которые неузнаваемо преобразились ради ролей
Актеры
Что стало с артистами, снимавшимися в «Физруке»
14:05
Что стало с артистами, снимавшимися в «Физруке»
Сериалы Актеры
Фильмы-катастрофы, снятые по реальным событиям
10:06
Фильмы-катастрофы, снятые по реальным событиям
Фильмы
Первый доктор Ватсон в советском кино
05:36
Первый доктор Ватсон в советском кино
Актеры Фильмы
Звезда советского кино, начавший сниматься лишь в 40
44:09
Звезда советского кино, начавший сниматься лишь в 40
Актеры
Почему не ладили на съемках Конкин и Высоцкий
03:30
Почему не ладили на съемках Конкин и Высоцкий
Актеры Фильмы
Почему рано ушел из жизни звезда «Бумбараша»
05:02
Почему рано ушел из жизни звезда «Бумбараша»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение