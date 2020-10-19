Авербух рассказал о закрытии «Ледникового периода» 

Российский фигурист Илья Авербух рассказал о причинах временного закрытия шоу «Ледниковый период» , продюсером которого он является. Спортивно-развлекательный проект транслируется с 2007 года и, по признанию спортсмена, в определенный момент стало чувствоваться определенное перенасыщение им.

«В какой-то момент от "Ледникового периода" было определенное перенасыщение», — заметил Авербух.

Именно тогда было принято решение поставить на паузу проект и отказаться на время от съемок. В тот момент, в 2010 году, на экраны вышло новое шоу «Лед и пламень», продюсером которого также стал Авербух. Еще одним его творением в 2018–2019 годах стал «Ледниковый период. Дети».

«Но сейчас мы соскучились и работаем и за себя, и за те годы, которые пропустили», — пояснил продюсер.

Сейчас на Первом канале транслируется юбилейный, десятый сезон «Ледникового периода».