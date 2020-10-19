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Авербух рассказал о закрытии «Ледникового периода» 

Слово и Дело и ещё 2 3 часа назад
Авербух рассказал о закрытии «Ледникового периода»
Фото: Слово и Дело
Российский фигурист Илья Авербух рассказал о причинах временного закрытия шоу «Ледниковый период», продюсером которого он является. Спортивно-развлекательный проект транслируется с 2007 года и, по признанию спортсмена, в определенный момент стало чувствоваться определенное перенасыщение им.
Откровениями Авербух поделился на шоу «ОК на связи!». «Ледниковый период» стал продолжением проекта «Звезды на льду». С первого сезона многое поменялось. Ведущих актера Марата Башарова и фигуристку Ирину Слуцкую заменили ее коллеги Алексей Ягудин и Алина Загитова.

«В какой-то момент от "Ледникового периода" было определенное перенасыщение», — заметил Авербух.

Именно тогда было принято решение поставить на паузу проект и отказаться на время от съемок. В тот момент, в 2010 году, на экраны вышло новое шоу «Лед и пламень», продюсером которого также стал Авербух. Еще одним его творением в 2018–2019 годах стал «Ледниковый период. Дети».

«Но сейчас мы соскучились и работаем и за себя, и за те годы, которые пропустили», — пояснил продюсер.

Сейчас на Первом канале транслируется юбилейный, десятый сезон «Ледникового периода».
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Комментарии 1
ТВ , Ледниковый период , Илья Авербух , Ирина Слуцкая , Алина Загитова , Алексей Ягудин , Марат Башаров
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