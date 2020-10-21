«Золотая Маска»: онлайн-трансляция церемонии вручения

Торжественная церемония вручения Национальной театральной Премии «Золотая Маска» состоится 10 ноября и впервые пройдет в формате прямой онлайн-трансляции на главной странице портала «Рамблер».

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Конкурсная программа XXVI Фестиваля «Золотая Маска» открылась весной 2020 года, но была прервана глобальным эпидемиологическим кризисом, вызванным распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Показы спектаклей возобновились лишь осенью с открытием театральных площадок в городах России. Несмотря на все трудности Фестиваль собрал в своей конкурсной афише более 70 значимых театральных постановок прошедшего сезона, провел ряд важных внеконкурсных программ, инициировал серию трансляций спектаклей-номинантов в кино и онлайн, всё это время оставаясь в центре внимания театрального сообщества и зрителей.

10 ноября торжественная церемония вручения Национальной театральной Премии «Золотая Маска» объединит театры от Архангельска до Хабаровска и номинантов – выдающихся режиссеров, хореографов, художников, драматургов и артистов, а также всех причастных и неравнодушных к театральному делу. Мы узнаем имена лауреатов, сможем сопереживать и радоваться вместе с непосредственными участниками и благодаря прямым включениям увидим первые, самые яркие, эмоции победителей. В проведении столь масштабного мероприятия в новом формате «Золотую Маску» поддержали экосистема Сбера и Rambler Group, ставшая didgital-партнером Фестиваля в этом году.

Продолжительность 2 ч. 30 мин.

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Российская Национальная театральная Премия «Золотая Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, театр кукол.