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Церемония вручения Национальной театральной Премии «Золотая Маска» на портале «Рамблер»

Партнерский материал
6 часов назад
Торжественная церемония вручения Национальной театральной Премии «Золотая Маска» состоится 10 ноября и впервые пройдет в формате прямой онлайн-трансляции на главной странице портала «Рамблер».
«Золотая Маска»: онлайн-трансляция церемонии вручения
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Конкурсная программа XXVI Фестиваля «Золотая Маска» открылась весной 2020 года, но была прервана глобальным эпидемиологическим кризисом, вызванным распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Показы спектаклей возобновились лишь осенью с открытием театральных площадок в городах России. Несмотря на все трудности Фестиваль собрал в своей конкурсной афише более 70 значимых театральных постановок прошедшего сезона, провел ряд важных внеконкурсных программ, инициировал серию трансляций спектаклей-номинантов в кино и онлайн, всё это время оставаясь в центре внимания театрального сообщества и зрителей.
10 ноября торжественная церемония вручения Национальной театральной Премии «Золотая Маска» объединит театры от Архангельска до Хабаровска и номинантов – выдающихся режиссеров, хореографов, художников, драматургов и артистов, а также всех причастных и неравнодушных к театральному делу. Мы узнаем имена лауреатов, сможем сопереживать и радоваться вместе с непосредственными участниками и благодаря прямым включениям увидим первые, самые яркие, эмоции победителей. В проведении столь масштабного мероприятия в новом формате «Золотую Маску» поддержали экосистема Сбера и Rambler Group, ставшая didgital-партнером Фестиваля в этом году.
Художник Церемонии – Зиновий Марголин
Ведущие – артисты Дарья Мороз и Сергей Епишев
Продюсер – Наталья Шумилина
Продолжительность 2 ч. 30 мин.
12+
Российская Национальная театральная Премия «Золотая Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, театр кукол.
«Золотая Маска» – российский театральный Фестиваль, весной каждого года представляющий в Москве наиболее значительные спектакли из городов России.
ТВ,«Золотая Маска»,Наталья Шумилина,Сергей Епишев,Дарья Мороз,Зиновий Марголин,
18+
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