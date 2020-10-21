Почему закрыли шоу «Криминальная Россия» 

Программа "Криминальная Россия" была очень популярна среди зрителей и выходила с 1995 по 2007 год с некоторыми перерывами и трансформациями. "Рамблер" узнал, почему передачу о преступниках решили окончательно закрыть.

С 1995 года передача была очень успешна среди зрителей. В ней рассказывали о настоящих преступлениях, которые шокировали общественность. В это же время в сериях появлялись преступники, которые были причастны к созданию ОПГ. У ведущих программы даже удавалось брать интервью у преступников перед судами.

После начала 2000-х передача продолжала выходить, но, судя по отзывам зрителей, в ней уже не было будоражащих кровь историй. В некоторых случаях ведущие рассказывали о преступниках, о которых никто ранее не знал. Тогда же в цикл начали входить программы о современных преступлениях.

В 2000-х шоу начало "кочевать" по разным телеканалам. К тому моменту практически все телеканалы имели свою криминальную хронику, поэтому программа постепенно становилась неинтересной для зрителей. С 2005 года генеральный директор Первого канала Константин Эрнст принял решение прекратить выход передачи, вместе с другими подобными форматами. После этого ее показ возобновлялся, но в 2007 году ее окончательно закрыли.

Многие критики уверены, что программа уже изжила себя после нескольких лет показа. Телевидение трансформировалось под интересы общества, поэтому криминальные хроники начали уходить "на второй план". В начале 2000-х на ТВ появилось больше развлекательных шоу, у которых рейтинги были значительно выше, из-за чего криминальная хроника как жанр перестала быть востребованной.