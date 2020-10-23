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«Уральские пельмени» объяснили, почему сценка о низких зарплатах учителей не попала в эфир

Teleprogramma.proиещё 1
8 часов назад
В пресс-службе «Уральских пельменей» объяснили, почему ролик о низких зарплатах учителей не был показан по телевидению. Ходили слухи, что всему виной цензура, которая не пропустила программу в эфир.
Между тем в пресс-службе заявили, что запись одной программы для телевидения длится два дня. Каждый день дается более 2,5 часов отснятого материала. В итоге в эфир попадает всего час десять минут, сообщает «Комсомольская правда».
«Несмотря на специальные сборники, которые мы придумываем, многие номера все равно рисковали остаться в архиве и не дойти до зрителя».
Напомним, что в ролике о зарплатах учителей «Уральские пельмени» подняли важную социальную тему. В сюжете высмеивается директор школы, который придумывает различные смешные объяснения низким зарплатам педагогов. В итоге оказывается, как считает директор, что учителя буквально купаются в роскоши. Просто якобы они сами этого не понимают.
ТВ,Комсомольская правда,
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