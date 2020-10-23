В пресс-службе «Уральских пельменей» объяснили, почему ролик о низких зарплатах учителей не был показан по телевидению. Ходили слухи, что всему виной цензура, которая не пропустила программу в эфир.

Напомним, что в ролике о зарплатах учителей «Уральские пельмени» подняли важную социальную тему. В сюжете высмеивается директор школы, который придумывает различные смешные объяснения низким зарплатам педагогов. В итоге оказывается, как считает директор, что учителя буквально купаются в роскоши. Просто якобы они сами этого не понимают.