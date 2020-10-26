Бородина высказалась на тему своего увольнения

Телепроект «Дом-2», который выходит в эфире канала ТНТ уже 16 лет, в настоящий момент претерпевает серьезные изменения. «Заморожена» площадка на Сейшелах, якобы из-за пандемии, закрыто шоу «Спаси свою любовь», а также начался масштабный исход супружеских пар с проекта. «Старички» тоже покидают «корабль».

В Сети стали громко обсуждать сплетни о крахе «Дома-2» и его закрытии. Но бессменная телеведущая шоу Ксения Бородина поспешила развеять слухи и записала эмоциональное видео:

«Такой поток левой информации.

"Встану-ка я утром и напишу, что Бородина решила уволиться. А что бы и нет? Привлеку внимание"», — рассуждает девушка.

Бородина сейчас всей семьей находится в отпуске на Средиземном море, но не смогла закрыть глаза на происходящее. И поспешила заметить, на чем же основаны те сплетни, которые пытаются выдавать за правду:

«Такие новости клепать можно каждый день. И люди это читают, но нет у них ни заявления об уходе, нет статистики низких рейтингов»,

— возмущается теледива.