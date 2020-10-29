Самые скандальные высказывания Екатерины Андреевой 

Телеведущая Екатерина Андреева — лицо Первого канала. Она работает на телевидении почти 30 лет и большую часть этого времени ведет программу "Время". Екатерина Андреева активно публикует посты в социальных сетях и часто комментирует актуальную повестку. "Рамблер" рассказывает о скандальных высказываниях телеведущей, которые вызвали бурную реакцию общественности.

"Не люблю, когда дурят народ"

Несколько дней назад Екатерина Андреева сделала громкое заявление о пандемии коронавируса. Телеведущая усомнилась в опасности COVID-19. Она прокомментировала пост бизнесмена Яна Яновского , который написал, что во время концерта в Большом театре большинство зрителей были без масок.

"Хочу подумать о тех закошмаренных людях, которым внушают страшную опасность от этого вируса. А данные статистики говорят о том, что смертность очень низкая […] Не люблю, когда так примитивно дурят народ. И я тоже сижу в партере без маски", — написала в комментариях Екатерина Андреева.

Она добавила, что ношение маски может привести к энфиземе легких, что "похуже ковида". После того, как высказывание начали цитировать в СМИ, комментарий был удален.

"Я не смотрю телевизор"

В 2018 году Екатерина Андреева дала интервью BBC , в котором заявила, что не смотрит телевизор из-за любви к себе.

"Я объясню, почему я не смотрю телевидение. Потому что уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, опасен для здоровья. Я себя очень люблю, для того чтобы не давать разрушать свои нейроны, связи в мозге тем, кто агрессивен очень с экрана".

Это высказывание разозлило пользователей Сети. Они обвинили Андрееву в том, что она 20 лет читает людям новости, но сама считает, что смотреть телевидение — вредно. Ведущую сравнили с людьми, которые работают на производстве колбасы и не едят свои продукты, потому что знают, из чего они сделаны.

"Нечего женщинам в 55 лет становиться бабушками-пенсионерками"

Еще одно высказывание телеведущей, которое вызвало негатив в Сети, касалось пенсионной реформы. Екатерина Андреева заявила, что она выступает за повышение пенсионного возраста.

"Я действительно считаю, что пенсионный возраст надо увеличивать — нечего женщинам в 55 лет становиться бабушками-пенсионерками, это бред!" — сказала ведущая.

Она объяснила свою позицию тем, что сейчас увеличивается продолжительность жизни, больше людей начали заниматься спортом и заботиться о своем здоровье.