Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Мировые сериалы
Мировые сериалы Смотрите в Okko ⟶
Прямой эфир ТВ

Садальский высмеял юристов Первого канала 

Lenta.ru 2 часа назад
Садальский высмеял юристов Первого канала
Фото: Lenta.ru
Актер Станислав Садальский прокомментировал заявление Первого канала о подготовке судебного иска против него из-за обвинений в адрес музыкального шоу «Голос». В посте в Instagram он высмеял юристов телеканала из-за намерений решить вопрос с ним в судебном порядке.

«У Первого канала очень плохие юристы, они совершенно ничего не понимают в юриспруденции», — заверил Садальский. Он сравнил адвокатов Первого с котом, который «начинает лизать яйца», когда ему «нечего делать».

По словам актера, его адвокаты Тимофей Гриднев и Евгений Резник готовы доказать и рассказать «о махинациях в "Голосе"». Садальский проиллюстрировал комментарий фотографией, на которой он держит старый номер журнала GQ, на обложке которого изображен гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
Сурайкин, Соседов и Садальский обвинили членов жюри в подсуживании дочери ведущего Первого канала Александре Будниковой. Садальский назвал ее «очередной дочерью Алсу» и намекнул, что все четверо повернулись к участнице по просьбе руководителя Дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрия Аксюты.
Видео дня. Звезда «Интернов» увязла в тоталитарной секте
Последние новости
Путин признал проблему с производством вакцины от коронавируса Путин признал проблему с производством вакцины от коронавируса Макрон приказал вывести войска на улицы Франции Макрон приказал вывести войска на улицы Франции Путин оценил возможность ввода общенационального локдауна Путин оценил возможность ввода общенационального локдауна
Комментарии
ТВ , Голоса , Голос , Евгений Резник , Станислав Садальский , Тимофей Гриднев , Юрий Аксюта , Константин Эрнст
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мерзко смотреть на это»: россияне о «Голосе»
«Мерзко смотреть на это»: россияне о «Голосе»
Российские актрисы, которых не отличить друг от друга
Российские актрисы, которых не отличить друг от друга
Что стало с Керро и Шепсом из «Битвы экстрасенсов»
Что стало с Керро и Шепсом из «Битвы экстрасенсов»
Видео
Выбраны самые лучшие фильмы ужасов в истории кино
04:14
Выбраны самые лучшие фильмы ужасов в истории кино
Фильмы
Актеры из «Брата», которых уже нет в живых
06:22
Актеры из «Брата», которых уже нет в живых
Актеры
10 актеров, сломавших карьеру единственной ролью
11:04
10 актеров, сломавших карьеру единственной ролью
Актеры
Фильмы, которые могут серьезно изменить жизнь
15:29
Фильмы, которые могут серьезно изменить жизнь
Фильмы
Почему советский актёр уехал в Израиль в 1972 году
07:09
Почему советский актёр уехал в Израиль в 1972 году
Актеры
Как любимец Голливуда решился расстаться с жизнью
11:58
Как любимец Голливуда решился расстаться с жизнью
Актеры
Что стало с актерами из «Неуловимых мстителей»
08:04
Что стало с актерами из «Неуловимых мстителей»
Актеры Фильмы
Фильмы, которые невозможно досмотреть до конца
10:31
Фильмы, которые невозможно досмотреть до конца
Фильмы
Главный озорник советского кино
05:33
Главный озорник советского кино
Актеры
Звезда «Великолепного века» раскрыла личный секрет
03:05
Звезда «Великолепного века» раскрыла личный секрет
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение