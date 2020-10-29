Садальский высмеял юристов Первого канала 

Актер Станислав Садальский прокомментировал заявление Первого канала о подготовке судебного иска против него из-за обвинений в адрес музыкального шоу «Голос». В посте в Instagram он высмеял юристов телеканала из-за намерений решить вопрос с ним в судебном порядке.
«У Первого канала очень плохие юристы, они совершенно ничего не понимают в юриспруденции», — заверил Садальский. Он сравнил адвокатов Первого с котом, который «начинает лизать яйца», когда ему «нечего делать».
По словам актера, его адвокаты Тимофей Гриднев и Евгений Резник готовы доказать и рассказать «о махинациях в "Голосе"». Садальский проиллюстрировал комментарий фотографией, на которой он держит старый номер журнала GQ, на обложке которого изображен гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
Сурайкин, Соседов и Садальский обвинили членов жюри в подсуживании дочери ведущего Первого канала Александре Будниковой. Садальский назвал ее «очередной дочерью Алсу» и намекнул, что все четверо повернулись к участнице по просьбе руководителя Дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрия Аксюты.