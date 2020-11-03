В октябре исполнилось 30 лет культовому телепроекту «Поле чудес». Мало кто помнит, но первым ведущим программы был вовсе не Леонид Якубович , а автор идеи Владислав Листьев . Сегодня программу невозможно представить без Леонида Аркадьевича и его фирменных фраз «Крутите барабан!», «Сектор "Приз"!», «Рекламная пауза!» и «Аааааавтомобиль!» Несмотря на доброту и семейность программы, за кулисами «Поля чудес» нередко было жарко. Как менялось культовое российское шоу и какие скандалы его сотрясали — в материале «Ленты.ру»

«Была подсказка!»

Листьев был ведущим «Поля чудес» чуть больше года, Леонид Якубович официально сменил его 22 ноября 1991 года. По его собственному признанию, он не собирался становиться телеведущим. С 1984 года Якубович работал аукционистом, параллельно он писал сценарии, а в 1988 году был ведущим первого в Советском Союзе конкурса красоты. Там Якубович появился в смокинге, сегодня он говорит, что «возродил» его в России.

«Я был свободный художник, по тем временам я достаточно много зарабатывал. Мы жили с женой, у нас был сын. Жена, правда, не работала. Но тем не менее я получал 300 рублей в месяц стабильно. Это неплохой заработок. У меня никогда не было амбиций по поводу того, чтобы вести какую-то передачу», — вспоминал позже Якубович о тех временах. Несколько специальных выпусков передачи он и Листьев провели вместе, в их числе — новогодний выпуск программы и юбилейный сотый выпуск. К Листьеву и Якубовичу там присоединилась Клара Новикова — она рассказывала шутки в паузах, а саму передачу снимали не в павильоне Останкино, а в цирке на Цветном бульваре.

С юбилейным выпуском связан один из самых ярких за все 30 лет существования программы скандалов. Игрок, который вышел в суперфинал, открыл три буквы в слове, а затем воспользовался минутой на размышление. Пока он думал, из зала выкрикнули подсказку. Услышав ее, Якубович вышел из себя, потребовал, чтобы кричавший покинул зал, и сказал, что вынужден заменить задание. Листьев добавил, что это был не первый случай, когда зрители в студии или в зале «наказывают игроков, которые играют в игру» и «проявляют неуважение». Игрок знал ответ и без подсказки, однако из-за волнения не справился с новым заданием и остался без автомобиля. В качестве утешительного приза Якубович вручил финалисту сотой программы видеомагнитофон — действие происходило в 1992 году.

Спустя буквально несколько минут зрители еще раз вывели Якубовича из себя. По окончании игры на них с потолка посыпались воздушные шарики. По задумке авторов, каждый человек в зале должен был получить шарик и лопнуть его по специальной команде. В одном из них была спрятана половина бумажки, а тот, кому она досталась, получил бы в подарок автомобиль. Однако все пошло не по плану: зрители начали неистовство лопать падающие шары. Якубович, только что переживший историю с подсказкой, не выдержал и раскричался. «Тихо всем!», «Перестаньте!», «Не лопайте!», «Але, остановитесь!» — обращался он к зрителям.

Когда стало очевидно, что шариков на всех не хватит, Якубович попытался спасти сюрприз и попросил участников шоу взять в руки то, что осталось. Затем ведущий заметил, что у одного мальчика оказалось два шарика, и попытался воспрепятствовать этому. «Мальчик! Отдай один шар. Отдай один шар. Отдай один шарик. Отнимите у этого жадюги шарик! Жадина! Отдай шар! Жадина!» — накричал он на ребенка. Несмотря на напряженную атмосферу, чудо тогда все-таки произошло. Зрители начали лопать шарики по команде, и одному мужчине попалась половина бумажки, которая сулила ему новый автомобиль.

Название «Поле чудес» взяли из произведения Алексея Толстого . В сказке про Буратино Поле чудес находится в Стране дураков, поэтому некоторые сочли название обидным, усмотрев в нем намек на невысокие интеллектуальные способности или участников, или зрителей передачи. Тем не менее оно прижилось и со временем утратило негативные коннотации.

Спешлы от Якубовича

В истории программы было немало специальных выпусков: съемки проходили в Барселоне, на теплоходе «Шота Руставели», который отправился в круиз по Средиземному морю, в Нью-Йорке. В 2000 году на «Поле чудес» показали «африканский спешл» из вымышленной страны Миха-Маклаха: студию тогда замаскировали под условную африканскую страну, а в роли местных жителей снялись студенты РУДН

В передаче, посвященной Дню космонавтики, участвовали летчики-космонавты, Олимпиаде 1994 года — олимпийские чемпионы по зимним видам спорта, Новому году — актеры из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» или девять Дедов Морозов. В одном из специальных выпусков к 8 Марта всеми участницами были беременные женщины, спустя несколько лет они снова собрались за барабаном, но уже с детьми. Иногда поводами для «спешлов» становились совсем неожиданные события, например, открытие трехтысячного магазина «Пятерочка» или День чая. Спонсором последнего стал «Азерчай», а участниками были представители или уроженцы Азербайджана.

Накануне президентских выборов 1996 года «Поле чудес» сняло совместный выпуск с политической программой «Куклы» на НТВ . За барабаном стояли куклы российских политиков, а Якубович беседовал с ними о ситуации в стране.

ВИDgital ViD / YouTube

В «спешлах» нередко появлялись приглашенные звезды, например, двойники ведущих Первого канала или участники шоу «Минута славы». Несколько раз на передачу приходила и Елена Малышева , однажды она даже выиграла годовой запас кофе Nescafe, норковую шубу и сертификат на отпуск в Венеции, правда, его Малышева попросила передарить сотрудницам детского дома, которые в тот же день снимались в ее программе «Здоровье». В этом выпуске в студии впервые появилась и внучка Якубовича.

Весьма трепетно на «Поле чудес» относятся к 1 апреля. В 1999 году в честь Дня смеха среди участников затесался подставной артист Геннадий Храпунов, который изображал экстрасенса с Сахалина.

Позже выпуски посвящали несуществующему 25-летию программы, Дню доллара и другим оригинальным событиям. С апреля 2020 года из-за коронавируса программа снимается без зрителей. Вместо них в студии разместили желтые воздушные шарики с нарисованными лицами, которые выглядели настолько необычно и пугающе одновременно, что мгновенно превратились в объект для мемов.

Иногда курьезы из «Поля чудес» становятся популярными и в сети. Так, к примеру, произошло с мальчиком, который 15 лет назад рассказал Якубовичу стишок о том, как «вышел заяц на крыльцо почесать свое яйцо», или с мужчиной-психотерапевтом, который выбрал приз — две тысячи долларов — и чуть не упал в обморок, когда получил вместо денег гигантское яйцо. Потом Якубович разбил яйцо и обнаружил, что внутри лежал чек на десять тысяч долларов. Правда, сам ведущий уверяет, что никогда не знает заранее, что лежит в черном ящике.

«Такое ощущение, что они приходят туда жрать»

Традиция дарить подарки на «Поле чудес» началась еще при Листьеве с того, что один из участников вручил ему самовар. С тех пор она сильно видоизменилась. Сегодня практически каждый участник старается привезти Леониду Аркадьевичу что-нибудь с местным колоритом. Со временем для подарков открыли специальный музей «Поля чудес», сегодня он находится в Останкино. Его задумали еще в начале 90-х, а открыли только в 2001 году.

Иногда в сети появляются списки с самыми необычными подарками от участников. В их число традиционно включают статую Будды, внутри которой были малосольные огурцы, выкройку шапки Мономаха, абонентскую книгу России, в которой зачеркнули номера всех бывавших на передаче, десять соток земли в Магаданской области, чучело рыси от бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и скульптуру «Писающий дрозд» из навоза. Нередко Якубовичу дарят картины или матрешки с его изображением, впоследствии они отправляются в музей.

Бывает и так, что ведущий возвращает игрокам их подарки. Так, к примеру, произошло, когда участник решил преподнести Якубовичу памятную флягу, которая спасла ему жизнь — от нее отлетела пуля. Кроме того, на «Поле чудес» иногда привозят иконы. Их затем либо отдают в храмы, либо возвращают дарителям.

Первый канал

Некоторые игроки программы после съемок жаловались на то, что редакторы «Поля чудес» заставили их дарить подставные подарки или выдавать чужую биографию за свою.

К примеру, участница из Новокузнецка по имени Татьяна утверждала , что привезла на программу огромный торт в виде барабана с лежащим на нем Якубовичем, фирменный напиток местного ликеро-водочного завода, книгу о Новокузнецке и картину. Перед записью с ней, как и со всеми другими участниками, побеседовали редакторы.

Во время разговора они выяснили, что отец Татьяны живет в Павлодаре, и заставили ее подарить яблоки, груши и кумыс, которые он якобы прислал, а также клюшку, шлем и шайбу якобы от Новокузнецкой хоккейной команды.

«Всем участникам навязывали подарки. На самом деле морковку, картошку, варенья-соленья, пирожки и самогон никто на съемки не везет. Все это неправда. Это то, что заставляют дарить редакторы программы!» — возмущалась позже Татьяна.

Яства, которые участники привозят Якубовичу, после съемок раздают зрителям в студии. В 2019 году судьбу продуктовых подарков попытались превратить в повод для скандала. В сети обратили внимание на то, что зрители забирали себе разложенную на барабане еду, некоторые использовали для этого заранее принесенные пакеты. Однако о том, какое будущее ждет продуктовые подарки после съемок, было известно и раньше.

В частности, об этом рассказывал сам Якубович во время встречи с молодежью на петербургском фестивале фантастики и науки «Старкон-2018». «Докладываю. Мы печатаем 150 пригласительных билетов, но я никогда за 27 лет не видел, чтобы в зале было 150 человек. Обычно это 300-400, было и больше тысячи! Я проверял — все с билетами. Как такое возможно, непонятно. Как только заканчивается съемка, я имею только одну задачу — успеть выскочить из студии. Потому что все бросаются к барабану и съедают все, что принесли», — рассказал тогда ведущий капитал-шоу. Якубович добавил, что в студии «творится что-то невероятное»: гости кладут пирожные в карманы и за пазуху, а администраторы «только и орут»: «Осторожно! Детей не задавите!» «Такое ощущение, что они приходят туда жрать. Все сметается», — констатировал тогда ведущий.

Правда, после того как в интернете обратили внимание на видео с угощающимися гостями, описание этой традиции Якубовичем слегка изменилось. «На Руси-матушке принято испокон веков хлебосольство и гостеприимство. Уже 28-29 лет на "Поле чудес" тем, что приносят в студию, угощают гостей. Группа никогда этим не пользуется. Вокруг стола, пропуская вперед детей, собираются люди, обсуждают, как прошла запись. У нас нет статистов — это чушь собачья! Абсолютно живые люди по пригласительным билетам. Это наши гости! Так повелось на Руси. Люди, которые этой традиции не знают, пусть сначала залезут в какую-нибудь книжечку или спросят у кого-нибудь, что за традиции на Руси существуют. Вот у нас такая традиция. Замечательная! Она мне безумно приятна и нравится», — сказал он «Комсомольской правде»

«Нет задачи тужиться до чего-то интеллектуального»

Якубовича по праву считают бессменным ведущем «Поля чудес»: он работает в программе почти 30 лет. Однако в самом начале он чуть не отказался от передачи. Якубович позже вспоминал, что во время первых выпусков «метался по студии» и «кричал в микрофон так, что оператор чуть не оглох». «Я понял, что все, труба, и сказал, что ухожу», — рассказывал ведущий. Никто не уговаривал его остаться, однако решение Якубовича внезапно изменилось. Находясь за кулисами, он услышал, как зрителям обещали, что в студию придет новая звезда. Якубович подумал, что для программы нашли нового ведущего. Однако новой звездой оказался он. Зал встретил ведущего аплодисментами, он провел ту передачу и остался.

С тех пор у руководства, по словам Якубовича, ни разу не было желания сменить ведущего. Сам он сегодня говорит, что тоже не намерен уходить из передачи. При этом он допускает, что со временем у капитал-шоу может появиться другой ведущий, потому что «незаменимых людей нет».

Однако представить «Поле чудес» без Якубовича так же сложно, как представить его самого без усов. Ведущий утверждает, что они «достались ему от жены»: «Она сказала: "Отрасти усы. Я не могу больше смотреть на твой нос". Я сказал: "Хорошо" — и сократил свой нос усами». Ведущий признавался, что позволяет им расти свободно и никак не корректирует их форму. Единственная попытка подстричь усы закончилась тем, что Якубовичу пришлось полностью сбрить их. Пока они не отросли заново, он чувствовал себя так, будто ходил без штанов.

Несмотря на то, что «Поле чудес» — это развлекательное шоу, которое видится веселой и доброй игрой, Якубович относится к работе крайне серьезно. Примерно за полчаса до начала съемок он начинает «впадать в транс». В этот момент его ни в коем случае нельзя трогать. Съемочная группа хорошо знает об этой особенности ведущего и «шарахается» от него, когда он настраивается на съемки.

При этом сам Якубович скептически относится и к современному телевидению, и к развлекательным программам. В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону он говорил, что смотрит только канал Discovery, кулинарные программы и «хорошие фильмы». Само телевидение Якубович считает «на 95 процентов паразитом»: «Телевидение, в сущности, ведь ничего собой не производит. Телевидение паразитирует на моем труде, на нашем труде, на нашем деле. Потом дело, которое мы с вами делали, оно берет и показывает всем, на чем, собственно, кстати, и зарабатывает, и живет».

В 2018 году Якубовича подвергли критике за его слова об участниках передачи. Отвечая на вопрос Максима Галкина в программе «Сегодня вечером» о том, почему некоторые из них не помнят задание, Якубович сказал : «XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием полтора часа или два часа всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это шизофрения». Кроме того, он назвал «Поле чудес» «не очень толковой программой». В ответ на критику, которая обрушилась на Якубовича в соцсетях, представители Первого канала заявили, что слова ведущего были вырваны из контекста. Утверждалось, что он говорил не об интеллектуальных способностях игроков, а о съемочном процессе.

Однако Якубович и до разговора с Галкиным довольно резко высказывался о передаче. «Я вполне начитанный человек, чтобы понимать, на какой ветке находится программа "Поле чудес". Единственная правда в том, что это программа развлекательная, или бы я ее обозвал "программа отвлекательная" от всей той чернухи, которая на улице происходит», — говорил он за несколько лет до этого в интервью Гордону.