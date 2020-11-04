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Российские телешоу, которые всем надоели 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Российские телешоу, которые всем надоели
Фото: Кадр из видео
Многие российские телешоу только набирают волну популярности, но некоторые из них идут уже больше десяти лет, и изрядно надоели всем любителям интриг и скандалов. "Рамблер" рассказывает про телешоу, которые зрители уже терпеть не могут.

"Битва экстрасенсов"

Недавно стартовал 21 сезон Битвы экстрасенсов, и он сразу же собрал много отрицательных отзывов. Шоу запустилось в 2007 году, и за это время зрители уже успели разгадать технологию производства этой программы, поэтому нет никакой интриги в том, кто окажется в финале и станет победителем проекта. в основном зрители жалуются на однообразие участников и заданий. Из-за этого многие уверены, что редакторы и продюсеры шоу уже находятся в творческом кризисе.

"Давай поженимся!"

Кадр из видео
Когда шоу запустили в 2008 году, формат передачи был довольно новым и интересным для аудитории домохозяек. Девушки действительно сопереживали участницам и участникам. Спустя 12 лет шоу превратилось в копание в грязном белье женихов и невест. Рейтинги поддерживаются только благодаря скандальным выпускам, так как многим программа уже приелась.

Comedy Club

Кадр из видео
Несмотря на то, что юмористическое шоу пережило много преобразований, оно все еще остается на уровне комиков "нулевых". Сейчас есть более современные юмористические программы, которые приятно смотреть. Зрителям больше неинтересно слушать шутки "ниже пояса". Одним из главных поводов для поддержания шоу остаются личности ведущих, которые работают там уже 15 лет.
Видео дня. Кем был главный бандит советского кино
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