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«Она частенько меня бесит»: Влад Топалов удивил своим мнением об Елене Ильиных 

Teleprogramma.pro и ещё 5 4 часа назад
«Она частенько меня бесит»: Топалов об Ильиных
Фото: Globallookpress.com
Певец Влад Топалов заявил, что порой его партнерша по шоу «Ледниковый период», которое идет на Первом канале, олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию Елена Ильиных выводит его из себя.
«Она очень трепетно и ответственно относится к тому, что делает. Мало того, она красивая, страстная, темпераментная. Но она частенько меня бесит. Очень щепетильная до деталей, нюансов, не нянчится со мной, не церемонится».
Со своей стороны, Елена Ильиных отметила, что ей повезло с партнером. Они оба очень эмоциональные люди, что помогает им в создании страстных номеров. По словам Ильиных, Топалов крайне трудолюбивый мужчина. Он готов находиться круглосуточно на льду и выполнять все ее просьбы, сообщает портал peopletalk.ru.
Кстати, некоторые фанаты считают, что у Ильиных и Топалова уже давно кипит бурный роман. Якобы они встречаются и об этом ничего не знают их вторые половинки — артист балета Сергей Полунин и телеведущая Регина Тодоренко. Сами звезды только посмеиваются над подобными слухами.
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Комментарии 1
ТВ , Елена Ильиных , Влад Топалов , Сергей Полунин , Регина Тодоренко
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