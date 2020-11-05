«Она частенько меня бесит»: Топалов об Ильиных

Певец Влад Топалов заявил, что порой его партнерша по шоу «Ледниковый период», которое идет на Первом канале, олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию Елена Ильиных выводит его из себя.

«Она очень трепетно и ответственно относится к тому, что делает. Мало того, она красивая, страстная, темпераментная. Но она частенько меня бесит. Очень щепетильная до деталей, нюансов, не нянчится со мной, не церемонится».

Со своей стороны, Елена Ильиных отметила, что ей повезло с партнером. Они оба очень эмоциональные люди, что помогает им в создании страстных номеров. По словам Ильиных, Топалов крайне трудолюбивый мужчина. Он готов находиться круглосуточно на льду и выполнять все ее просьбы, сообщает портал peopletalk.ru.