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Анна Старшенбаум назвала программу «Судьба человека» бесовщиной и потребовала ее закрытия 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
Старшенбаум назвала шоу Корчевникова бесовщиной
Фото: Globallookpress.com
Актриса Анна Старшенбаум в Instagram раскритиковала программу «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия 1», и его ведущего Бориса Корчевникова. По ее словам, вся подводка к передаче про нее была придумана и просто пропитана ложью.
«Я просто в шоке. Мне удалось открыться зрителю. Однако, когда я начала смотреть программу, то в подводке нет ни слова правды про меня и мою семью. Подводка лживая от начала и до конца. И очень некрасиво Борис Корчевников говорит обо мне и моей семье».
Как отметила Анна Старшенбаум, руководители программы обещали ей обойтись без сюрпризов. Однако ее нагло обманули. Программу она назвала бесовщиной.
«На всю страну Борис Корчевников говорит, что мы с мамой ненавидим друг друга. Что с этим делать? У меня был тяжелый период в жизни. У меня только все началось налаживаться, и тут такое выходит. Я закрыла свой аккаунт. Чтобы боты не оставляли комментарии. Я человек живой. Сейчас все поливается грязью. Посоветуйте, что делать? Я считаю, эту программу надо закрыть. Это бесовщина», — сказала звезда.
Напомним, что во время программы Анна Старшенбаум, в частности, рассказала о своем романе с актером Владимиром Яглычем, который параллельно жил с актрисой Светланой Ходченковой.
Правда, его имя из ее уст ни разу не прозвучало. Также она откровенно заигрывала с Борисом Корчевниковым, который, надо признать, ей подыгрывал и отвечал взаимностью.
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Комментарии 4
ТВ , Судьба человека , Борис Корчевников , Анна Старшенбаум
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