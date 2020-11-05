Старшенбаум назвала шоу Корчевникова бесовщиной

«Я просто в шоке. Мне удалось открыться зрителю. Однако, когда я начала смотреть программу, то в подводке нет ни слова правды про меня и мою семью. Подводка лживая от начала и до конца. И очень некрасиво Борис Корчевников говорит обо мне и моей семье».

Как отметила Анна Старшенбаум, руководители программы обещали ей обойтись без сюрпризов. Однако ее нагло обманули. Программу она назвала бесовщиной.

«На всю страну Борис Корчевников говорит, что мы с мамой ненавидим друг друга. Что с этим делать? У меня был тяжелый период в жизни. У меня только все началось налаживаться, и тут такое выходит. Я закрыла свой аккаунт. Чтобы боты не оставляли комментарии. Я человек живой. Сейчас все поливается грязью. Посоветуйте, что делать? Я считаю, эту программу надо закрыть. Это бесовщина», — сказала звезда.

Напомним, что во время программы Анна Старшенбаум, в частности, рассказала о своем романе с актером Владимиром Яглычем, который параллельно жил с актрисой Светланой Ходченковой.

Правда, его имя из ее уст ни разу не прозвучало. Также она откровенно заигрывала с Борисом Корчевниковым, который, надо признать, ей подыгрывал и отвечал взаимностью.