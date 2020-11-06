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«Буду жить в кредит»: заболевший COVID-19 Андрей Носков пожаловался на трудности с деньгами 

Киноафиша 7 часов назад
«Буду жить в кредит»
Фото: Киноафиша
Актер отметил, что «зараза прилетает непонятно откуда».
Андрей Носков сначала решил, что простудился, но когда сделал тест на COVID-19, то он оказался положительным, а компьютерная томография показала, что у актера поражено 20 процентов легких.
Сейчас Носков соблюдает карантин дома и выполняет все врачебные рекомендации. Он отмечает, что физически чувствует себя неплохо: у него несколько дней была только повышенная температура и ломота в теле. Но Андрей очень нервничает, поскольку переживает за своих родных.

«Потому что, как всегда, таких вещей не ожидаешь, потому что я старался оберегать себя как мог, соблюдать все правила, но вот все равно как-то где-то до меня допрыгнул вирус. У меня первая стадия поражения. Поэтому сейчас на домашнем режиме и пью огромное количество таблеток»,

— рассказал Андрей Федеральному агентству новостей.
Актер отмечает, что живет с семьей в небольшой квартире, поэтому ему негде уединиться. Так что на самоизоляции теперь вместе с ним находятся все его домочадцы. У его супруги тест на коронавирус показал отрицательный результат, но она кашляет, поэтому тоже по рекомендации врачей принимает лекарства.
Из-за болезни теперь все ближайшие спектакли и съемки Носкова отменены (в Калининграде и Петербурге, где он должен был работать до конца недели). Андрей считает, что актерская профессия в ситуации с пандемией оказалась самой незащищенной в коммерческом смысле слова.

«Вот я сейчас две недели буду жить в кредит, потому что денег у меня не будет, и тратить только на лекарства. Но надо беречься, пить витамины, отсыпаться, дышать свежим воздухом. Как стало понятно, эта зараза прилетает непонятно откуда. Нужно максимально беречься, соблюдать все правила»,

— добавил артист.
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Комментарии
ТВ , Андрей Носков , РИА ФАН
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